W Berlinie nie chcą Piątka. „El Pistolero” musi szukać nowego klubu

Był czas, gdy o Krzysztofie Piątku mówiła cała piłkarska Europa. Do pierwszej „jedenastki” Milanu wszedł w spektakularnym stylu, by kilka lat później równie spektakularnie zjechać z poziomu byłego mistrza Włoch do… no właśnie, dokąd? Piątek ma ważny kontrakt z Herthą Berlin, ale dyrektor sportowy klubu zadeklarował już, że w stolicy Niemiec nie ma dla polskiego napastnika miejsca.

Piątek był jednym z najdroższych zakupów w historii Herthy. Nie wypalił, więc po dwóch niezbyt udanych sezonach obie strony uznały, że najlepszym pomysłem będzie wypożyczenie: najpierw do Fiorentiny, potem do Salternitany.





Teraz reprezentant Polski wraca. Tyle że… nie ma dokąd. W stolicy Niemiec otwarcie mówią, że Piątka nie chcą. Klub nieoczekiwanie spadł do 2. Bundesligi, a spore apanaże 28-latka (ok. 2 milionów euro rocznie) powodują, że jest dla berlińczyków niewygodnym ciężarem. Dyrektor sportowy klubu Andreas Neuendorf zadeklarował nawet, że Piątek i kilku innych zawodników nie ma po co trenować i „mogą opuścić klub na negocjacje transferowe”.





Dokąd przeniesie się Polak? Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem są Włochy, choć może być mu trudno o angaż w klubie Serie A. Zwłaszcza w roli pierwszego napastnika. Niemieckie media spekulują o Turcji, gdzie nazwisko naszego reprezentanta cieszy się sporym zainteresowaniem. Pamiętają tam, że Piątek jeszcze kilka lat temu brylował na oczach wypełnionego po brzegi San Siro.





W reprezentacji Polski El Pistolero rozegrał 27 meczów i zdobył 11 goli. Jego przyszłość powinna wyjaśnić się lada moment.