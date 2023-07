„Chcą powiesić rząd sankcjami”. Suski o rezolucji PE przeciwko Polsce

Polska opozycja prowadzi w Brukseli politykę działania na szkodę naszego państwa. Chcą powiesić rząd sankcjami. Ale jak tam są tacy starzy komuniści jak Leszek Miller czy Włodzimierz Cimoszewicz, to nie ma się co dziwić – powiedział w TVP Info poseł PiS Marek Suski, komentując rezolucję Parlamentu Europejskiego przeciwko Polsce.

Senat podjął w piątek uchwałę o odrzuceniu powstałej z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy nowelizacji ustawy ws. powołania komisji ds. badania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo Polski. Teraz do decyzji Senatu będzie musiał ustosunkować się Sejm. Może on odrzucić stanowisko Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Decyzję Senatu i poprzedzającą ją rezolucję PE przeciwko Polsce komentował w TVP Info poseł PiS Marek Suski. Zwrócił uwagę, że „przecież w PE nie powiedzą, że to opozycja odrzuciła te poprawki, o których w Europie dyskutowano, że one mogłyby być takim dobrym rozwiązaniem”.

Suski: Opozycja nawołuje do karania własnego państwa





– Tylko będą mówić, że Polska upiera się przy tej złej ustawie. To rzucanie kłód pod nogi, a później będą mówić, że to wina PiS. To brudna gra ze strony opozycji – stwierdził.





Ocenił, że w prawie żadnym kraju UE „nie ma czegoś takiego, by opozycja pisała rezolucje, nawoływała do karania własnego państwa”.

– U nas jest to polityka, którą prowadzi opozycja, a przecież obowiązkiem każdego parlamentarzysty jest działanie na rzecz swojego państwa, a oni działają na szkodę państwa. Mówią, że „powiesić” ten rząd sankcjami z UE, ale jak tam są tacy ludzie jak starzy komuniści Miller czy Cimoszewicz, to nie ma się co dziwić – powiedział.

Rezolucja PE przeciwko Polsce. Kto ją poparł?





Dokument wzywa też polskie władze, aby uchyliły lub przynajmniej zawiesiły obowiązywanie ustawy o komisji do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce do czasu wydania przez komisję wenecką pilnej opinii w tej sprawie.

Rezolucja przypomina też stanowisko Parlamentu Europejskiego, zgodnie z którym obecny polski Trybunał Konstytucyjny jest nielegalny, nie ma mocy prawnej ani niezależności i nie jest uprawniony do dokonywania wykładni konstytucji, a jego opinię na temat zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw należy uznać za nieważną.

Z polskich europarlamentarzystów za przyjęciem dokumentu głosowali przedstawiciele PO, Polski 2050, Nowej Lewicy i SLD: Magdalena Adamowicz, Bartosz Arłukowicz, Marek Belka, Robert Biedroń, Jerzy Buzek, Włodzimierz Cimoszewicz, Jarosław Duda, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Danuta Hübner, Łukasz Kohut, Ewa Kopacz, Bogusław Liberadzki, Janina Ochojska, Jan Olbrycht, Radosław Sikorski, Róża Thun i Sylwia Spurek.

Przeciwko głosowali eurodeputowani PiS. Europosłowie PSL nie wzięli udziału w głosowaniu.