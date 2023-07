Na zwężonej Marszałkowskiej będzie o połowę mniej miejsc parkingowych

Na ul. Marszałkowskiej między placem Bankowym a Królewską trwają prace modernizacyjne. Po ich zakończeniu ulica będzie węższa o jeden pas. Ubędzie też o połowę mniej miejsc parkingowych.

Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich przekazał, że na całym odcinku Marszałkowskie między Królewską a placem Bankowym były do tej pory wyznaczone pasy do parkowania na chodniku o długości: pierwszy ok. 50 metrów, drugi ok. 80 metrów i trzeci ok. 150 metrów.





– Teraz będą tam zatoki parkingowe o łącznej długości ok. 130 metrów (pełnej szerokości – zatoka nie jest prostokątna) – dodał.

Węższa ulica, ścieżka rowerowa





Zwrócił też uwagę, że miejsca postojowe nie były całkowicie wypełnione. – A efektem przebudowy będzie szereg nowych rzeczy, na które znalazło się tam dzięki temu miejsce m.in chodnik, droga dla rowerów, zieleń – wyjaśnił.

Zwężenie kolejnej ulicy jest ciosem dla kierowców. Nie dość, że na i tak już zakorkowanej ulicy będą się teraz tworzyły jeszcze większe zatory, to inwestycja spowodowała zmniejszenie liczby miejsc parkingowych.

Ulica będzie węższa, za to powstanie ścieżka rowerowa.





Przez zwężeniem samochody można było zaparkować na długości ok. 280 metrów, po zakończeniu inwestycji kierowcom pozostawiono jedynie ok. 130 metrów. Na takim odcinku zmieści się około 21 samochodów (wcześniej miejsca starczyło dla ok. 46 aut).

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa określono, że w przypadku samochodów osobowych miejsce parkingowe usytuowane wzdłuż jezdni powinno mieć co najmniej „szerokość 3,6 m, z możliwością ograniczenia do 2,5 m w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego, i długość 6 m”.

Jednak w przypadku ulicy Marszałkowskiej tych miejsc będzie jeszcze mniej. Auto zostawić będzie można tylko w wyprofilowanej zatoczce, do której wjazd i wyjazd jest po skosie. To znacząco zmniejsza powierzchnię parkingową.

– Zresztą wiadomo, jak niektórzy parkują. Zostawiają samochody, jak popadnie i tam, gdzie spokojnie zmieściłyby się dwa auta, stanie tylko jedno – komentuje warszawski taksówkarz.

W kolejnym etapie miejskiej inwestycji planowana jest przebudowa placu Bankowego, z którego z około 100 miejsc pozostanie tylko 55.