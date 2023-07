Rosyjski generał straszy wagnerowcami: Ich celem będzie przesmyk suwalski

Najemnicy z rosyjskiej grupy Wagnera zostali przerzuceni na Białoruś nie tylko po to, by ćwiczyć białoruską armię. Mogą w ciągu kilku godzin zająć przesmyk suwalski – zagroził generał Andriej Kartapołow, szef komisji obrony rosyjskiej Dumy.

Andriej Kartapołow o roli wagnerowców wypowiadał się w rosyjskiej telewizji państwowej, w programie propagandysty Władimira Sołowjowa.





– Jest jasne, że grupa Wagnera została wysłana na Białoruś, by szkolić białoruskie siły zbrojne. Ale nie tylko (…) Jest coś takiego jak przesmyk suwalski. Dobrze wiecie, co to jest. Gdyby coś się działo, będziemy go bardzo potrzebować – stwierdził.





Jak dodał, „przygotowaliśmy pięść uderzeniową, która przebije się przez ten mały korytarz (przesmyk suwalski) w ciągu zaledwie kilku godzin”.

Przesmyk suwalski





Przesmyk suwalski jest określany jako „najbardziej niebezpieczne miejsce na ziemi” i „pięta achillesowa NATO”. To odcinek o długości około 96,5 km na granicach Litwy i Polski.





Jest to najkrótsza droga lądowa między Białorusią a rosyjskim terytorium w obwodzie królewieckim. Portal Politico pisał, że w razie starcia między Rosją a NATO przesmyk suwalski prawdopodobnie byłby „pierwszym punktem kontaktu”.

W sobotę zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn przekazał, że grupa Wagnera jest obecna na Białorusi.





– Pierwsi wagnerowcy prowadzą szkolenia dla białoruskiej armii, a także zasiedlają przygotowane dla nich obozowisk. Szacujemy, że do tej pory kilkusetosobowa grupa trafiła na Białoruś. Wciąż nie jest znana ostateczna skala ich zaangażowania w tym kraju. Ta sprawa jest monitorowana przez polskie służby wywiadowcze – mówił.

W niedzielę podobne informacje przekazała ukraińska straż graniczna, która twierdzi, że na Białorusi jest w tej chwili kilkuset wagnerowców. Ostrzegła, że Białoruś może wykorzystać najemników do destabilizacji sytuacji na granicy z Ukrainą albo z innymi państwami.

Pierwsze doniesienia o możliwym skierowaniu grupy Wagnera na Białoruś pojawiły się pod koniec czerwca. Rosyjskie i białoruskie media niezależne podawały wówczas liczbę 8 tys. ludzi i prognozowały, że rosyjscy najemnicy będą stacjonowali w obwodzie mohylewskim, w rejonie Osipowicz.





Znajduje się tam opuszczona do niedawna, a potem pospiesznie remontowana, baza we wsi Cel – była baza wojskowa białoruskich wojsk rakietowych.