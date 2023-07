Coraz więcej aktów wandalizmu i chuligaństwa w Koloseum, mimo wysokich kar

Co najmniej kilkanaście poważnych aktów wandalizmu i chuligaństwa zanotowano w ostatnich latach w rzymskim Koloseum. Listę największych wykroczeń przypomniano po tym, gdy 17-letni turysta z Niemiec wyrył napis na murze, w wyniku czego oderwał się jego fragment. Kilka dni wcześniej 17–latka ze Szwajcarii zostawiła swoje inicjały. Kara za wyrządzenie szkód w antycznym zabytku to od dwóch do pięciu lat więzienia i do 15 tys. euro grzywny.

W czerwcu mieszkający w Wielkiej Brytanii młody Bułgar wyrył kluczem imiona swoje i narzeczonej. Kiedy został zidentyfikowany, przeprosił i tłumaczył, że nie wiedział, że Koloseum jest takie stare.

Sprawcom tych trzech czynów grożą wysokie kary. Nastolatków od razu zaprowadzono na posterunki karabinierów, gdzie zostali spisani.





Jak się zauważa, zwiedzali starożytny amfiteatr Flawiuszów z dorosłymi, ale mimo to dopuścili się aktów wandalizmu.

Włoskie media po trzech incydentach w krótkim czasie podkreślają, że chuligańskie zachowania, a także próby kradzieży fragmentów murów się nasilają.

„Koloseum, symbol Rzymu, odwiedzane przez prawie 6 mln osób rocznie coraz bardziej wydaje się ziemią niczyją” – zaznaczył portal Roma Today. Przypomniał całą serię incydentów, w tym graffiti na murze wykonane farbą w sprayu, wtargnięcia na teren zabytku po jego zamknięciu, kradzież kawałków muru przez czterech 15–latków z Kanady.

W 2014 r. rosyjski turysta wyrył ogromną literę K na murze. Został zatrzymany; wymierzono mu rekordowo wysoką karę 20 tys. euro oraz trzech miesięcy aresztu.





Sprawcami różnych czynów byli obywatele Libanu, Bułgarii, Brazylii, Edwadoru, USA, a także Polak. We wrześniu 2020 r. polski turysta puścił drona nad Koloseum.

Maszyna spadła na schody amfiteatru i się rozbiła, ale nie wyrządziła szkód ludziom i zabytkowi.

W 2021 r. dwóch Amerykanów weszło na teren zamkniętego amfiteatru. Dotarli na drugi poziom, gdzie chcieli wypić piwo. Otrzymali grzywny po 800 euro.

Wielu wandali pozostaje bezkarnych i ucieka wymykając się monitoringowi, bo nie wszędzie są zamontowane kamery.

W mediach podkreśla się, że skutecznym narzędziem w walce z tą plagą jest telefon w ręce zwiedzających, bo można nagrać zabroniony czyn, co pomoże w identyfikacji sprawców; tak było w ostatnich przypadkach.