Upał i burze z gradem. Alerty dla kilkunastu województw

W poniedziałek pogoda będzie bardzo dynamiczna i niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia przed upałami oraz przed burzami z gradem dla kilkunastu województw. Bez ostrzeżeń jedynie w północno-wschodniej części kraju.

Alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem IMGW wydało dla województw: świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego, opolskiego, lubelskiego, południowej części woj. podlaskiego, dolnośląskiego i łódzkiego oraz centralnej i południowej części woj. mazowieckiego.

W tych miejscach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad. Alerty na tym obszarze obowiązują w poniedziałek od ok. godz. 12 do ok. godz. 18.

Gdzie będzie burza w poniedziałek?





Alerty IMGW drugiego stopnia przed burzami z gradem dotyczą praktycznie całego woj. podkarpackiego, południowej części woj. lubelskiego oraz dwóch południowych powiatów woj. małopolskiego.

Według synoptyków na tym obszarze prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 45 mm i porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami może spaść grad. Ostrzeżenia w większości miejsc obowiązują w poniedziałek od około godz. 14 do ok. godz. 20.

W prawie całym kraju (poza częścią woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego) do poniedziałku do godz. 20 obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami.