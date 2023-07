Widowisko godne mistrza. Messi przywitany w Miami [WIDEO]

Deszcz? Żaden problem. Na prezentacji Leo Messiego w Interze Miami pojawił się komplet kibiców. Argentyńczyk, który kilka miesięcy temu poprowadził swoją reprezentację do triumfu na mundialu, ma wnieść MLS na wyższy poziom. Po euforii, jaka towarzyszyła jego powitaniu, można zakładać, że mu się uda.

Amerykanie wiedzą, jak dobrze opakować produkt. Messi „sprzedaje” się sam, ale i tak jego powitaniu w Miami towarzyszyła przemyślana kampania.





Prezentację ubrano w imprezę pod nazwą „The Unveil” („odsłonięcie”, „odkrycie”); na stadion przyszło kilkadziesiąt tysięcy osób, a widowisko godne było nie tylko Florydy co Hollywood.





Argentyńczyk, ubrany w jeansy i t-shirt, przy aplauzie publiczności został powitany przez szefów klubu.





– Jestem bardzo szczęśliwy, że zdecydowałem się przyjechać do tego miasta z moją rodziną, że wybrałem ten projekt i nie mam wątpliwości, że będziemy się nim bardzo cieszyć – powiedział Messi.





– Dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim za ten dzień. Nie mogę się doczekać, aby zacząć trenować. Czuję to samo pragnienie, które zawsze miałem, aby wygrywać i pomagać Miami w dalszym rozwoju – dodał.



Messi będzie mógł zadebiutować w piątek w meczu Pucharu Ligi przeciwko meksykańskiemu Cruz Azul.



By Argentyńczyk nie czuł się na Florydzie osamotniony, do Interu sprowadzono również jego wieloletniego kolegę z Barcelony Sergio Busquetsa.



Amerykanie coraz chętniej oglądają piłkę, stadiony pękają w szwach, a MLS jest już bardziej popularne niż m.in. hokej. Kulminacyjnym punktem zainteresowania dyscypliną mają być mistrzostwa świata w 2026 roku, które do spółki zorganizują USA, Meksyk i Kanada.