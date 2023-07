Ukraińskie media: Słychać eksplozje na Moście Krymskim

Agencja RBC-Ukraine podała, że nad ranem było słychać eksplozje na Moście Krymskim, łączącym okupowany Krym z Rosją. Wskutek eksplozji miały zginąć dwie osoby, a jedna została ranna. Rzeczniczka sił ukraińskich na południu Natalia Humeniuk uważa, że incydent na moście może być prowokacją rosyjską w związku z wygasaniem umowy zbożowej i ukraińską kontrofensywą.

WOJNA NA UKRAINIE





W internecie zamieszczono zdjęcia, na których widać pożar przy wjeździe na most. Utworzył się tam wielokilometrowy korek.





Jak pisze Agencja Reutera, szef okupacyjnych władz Krymu Siergiej Aksjonow poinformował na kanale Telegram, że ruch na moście został wstrzymany z powodu „nagłej sytuacji”. Nie podał jednak żadnych szczegółów.





Zakres szkód na moście nie jest na razie znany. W mediach ukraińskich pojawiły się doniesienia o uszkodzeniu elementu konstrukcyjnego; media rosyjskie twierdzą, że uszkodzona została tylko nawierzchnia mostu.





Rzecznik ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Jusow ocenił, że z powodu incydentu na moście Rosjanie będą mieć problemy z logistyką. Zaznaczył, że wywiad nie komentuje przyczyn incydentu.





– Można jedynie przytoczyć słowa szefa HUR Kyryło Budanowa, że most na Krym jest tam konstrukcją zbędną – wskazał.





Ukraińska Prawda: masowy atak dronów i eksplozje w Sewastopolu





Przypomniał, że dowództwo rosyjskie „wykorzystuje półwysep jako wielki węzeł logistyczny w celu przerzucania sił i środków w głąb terytorium Ukrainy”. – Oczywiście, jakiekolwiek problemy logistyczne będą dodatkową trudnością dla okupantów, tworzącą potencjalne korzyści dla ukraińskich sił obrony – powiedział rzecznik.





Most Krymski, zbudowany w 2018 r. nad wodami Cieśniny Kerczeńskiej, łączy okupowany Krym z rosyjskim Krajem Krasnodarskim. Połączenie to jest wykorzystywane przez Moskwę do transportu żołnierzy i sprzętu na Krym, a następnie na Ukrainę.