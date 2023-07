Obława w Georgii. Policjanci zastrzelili mężczyznę podejrzanego o zabicie czterech osób

Podczas policyjnej obławy funkcjonariusze zastrzelili mężczyznę podejrzanego o zabicie w sobotę czterech osób w Hampton w stanie Georgia – poinformowały miejscowe władze.

W strzelaninach w Stanach Zjednoczonych zginęło co najmniej 12 osób, a blisko 100 doznało obrażeń – to bilans minionego weekendu. Do wymiany ognia...