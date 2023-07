Tunezja powstrzyma migrantów w zamian za wsparcie finansowe UE

W zamian za wsparcie finansowe tunezyjski rząd podejmie działania mające na celu powstrzymanie nielegalnego przekraczania granicy przez Morze Śródziemne – wynika z porozumienia osiągniętego w niedzielę przez Unię Europejską i Tunezję.

O porozumieniu poinformował w niedzielne popołudnie rzecznik ustępującego premiera Holandii Marka Ruttego. Szef rządu Niderlandów przebywał w Tunezji wspólnie z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i premier Włoch Giorgią Meloni.





Podpisany między Tunezją a UE pakt zawiera „porozumienia dotyczące zakłócenia modelu biznesowego przemytników i handlarzy ludźmi, wzmocnienia kontroli granicznej oraz poprawy rejestracji i powrotu (osób odsyłanych z Europy – red.)” – napisał na Twitterze premier Holandii.





Pomoc dla tunezyjskiej gospodarki





Porozumienie jest bezpośrednim efektem wcześniejszych rozmów europejskich polityków z władzami w Tunisie. Miesiąc temu, po spotkaniu z prezydentem Tunezji Kaisem Saiedem, przewodnicząca KE Ursula von der Leyen zadeklarowała natychmiastowe uruchomienie pomocy finansowej na walkę z przemytem ludzi oraz wsparcie tunezyjskiej gospodarki.





Obiecano wówczas 900 mln euro na reformy gospodarcze, w tym 150 mln euro na zmiany, których wprowadzenia domaga się Międzynarodowy Fundusz Walutowy. „Tunezja potrzebuje pomocy finansowej, ponieważ jej gospodarka znajduje się w opłakanym stanie” – przypomina w niedzielę belgijski dziennik „Het Laatste Nieuws”.





Porozumienia wówczas nie osiągnięto jednak służby prasowe Komisji Europejskiej przekazały mediom komunikat, w którym wskazano, iż „Unia Europejska i Tunezja uzgodniły, że będą wspólnie pracować nad kompleksowym pakietem partnerskim”.





Tunezja od lat jest ważnym punktem wyjścia dla nielegalnych migrantów do krajów Unii Europejskiej. W ostatnich miesiącach przemytnicy ludzi masowo wykorzystują tzw. trasę tunezyjską, co jest szczególnie bolesne dla Włoch, ponieważ wyspy tego kraju znajdują się zaledwie 70 km od tunezyjskiego wybrzeża.

Nasilona fala migracji





Tylko w niedzielę ponad 800 migrantów na pokładzie 18 łodzi przybyło na włoską wyspę Lampedusa, w kolejnym dniu trwającej od kilku tygodni nasilonej fali migracyjnej.





Wśród przybyszów są obywatele Kamerunu, Wybrzeża Kości Słoniowej, Gwinei, Ghany, Togo, Sierra Leone, Mali, Tunezji, Sudanu i Somalii. Według ich relacji odpłynęli oni z tunezyjskiego miasta Safakis, który ostatnio jest jednym z głównych punktów przerzutu ludzi na włoskie wybrzeża przez przemytników.





Liczba migrantów, którzy dotarli drogą morską do Włoch od początku roku, zbliża się do 77 tysięcy, co może oznaczać, że będzie on jednym z rekordowych ze względu na falę migracyjną.