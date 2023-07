Strzały na Świętym Marcinie. Są ofiary śmiertelne

W niedzielę ok. godz. 17 doszło do strzelaniny na Świętym Marcinie w Poznaniu. Jeden mężczyzna zmarł na miejscu, drugi po długiej reanimacji w szpitalu.

Karambol na Pomorzu. Siedem osób poszkodowanych Siedem osób zostało poszkodowanych w zderzeniu trzech samochodów na obwodnicy Brzezia – poinformował w niedzielę dyżurny Punktu Informacji Drogowej... zobacz więcej

Jak poinformował nas świadek zdarzenia na ulicy Święty Marcin doszło do strzelaniny. – Ktoś strzelał na Świętym Marcinie. Słyszalne były dokładnie trzy strzały – relacjonuje świadek. Mężczyzna z bronią miał strzelić do drugiego, a potem do siebie.





Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji potwierdził, że w niedzielę ok. godz. 17 przy hotelu na Świętym Marcinie w Poznaniu doszło do użycia broni palnej.





Strzały w centrum Poznania





Poinformował też, że jedna osoba nie żyje, a druga została zabrana do szpitala. Są to dwaj mężczyźni, jeden z nich jest sprawcą.





Po godz. 19 Radio Poznań przekazało, że nie żyje drugi mężczyzna, który zmarł w szpitalu po długiej reanimacji.





– Ofiary to poznaniacy. Jeden miał 30 lat, drugi 31. Nie siedzieli przy jednym stoliku w restauracyjnym ogródku. Nie byli gośćmi pobliskiego hotelu. Co było motywem działania sprawcy nie wiadomo – przekazał Borowiak cytowany przez Radio Poznań.