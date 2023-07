Prezes PiS: Dzisiaj Platforma to jest po prostu dawna komuna [WIDEO]

Dzisiaj Platforma to jest po prostu dawna komuna. To są ci sami ludzie bardzo często. Bronią ubeków i ich wysokich bardzo emerytur – podkreślił w niedzielę wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Wicepremier Kaczyński wziął udział w Pikniku Rodzinnym zorganizowanym na stadionie LKS Wolania w Woli Rzędzińskiej w woj. małopolskim. Piknik jest częścią wakacyjnej części kampanii wyborczej PiS, której celem jest dotarcie do mieszkańców mniejszych miejscowości.





Jak mówił w trakcie spotkania Kaczyński „władza jest dla ludzi dojrzałych”.





– Ci co rządzą muszą być dojrzali. Muszą wiedzieć, że są odpowiedzialni i przede wszystkim muszą być twardymi patriotami polskimi, a nie takimi, którzy są jak chorągiewka (...) Jednego dnia otwierać granice, a drugiego dnia „precz z imigrantami” – powiedział prezes PiS.





Wskazał, że PiS ma konkretne stanowisko w tej sprawie.





– My, jeżeli chodzi o nielegalnych imigrantów mamy jasne stanowisko – nie i koniec, ale potrzebujemy waszego wsparcia i dlatego potrzebne jest nam referendum. Potrzebne jest nam referendum, bo chcemy wsparcia narodu. Tam może się pojawią jeszcze jakieś inne pytania, a może tylko to jedno – zaznaczył Kaczyński.





Dodał, że wsparcie narodu jest potrzebne, bo trzeba „zabezpieczyć się przed jakimiś niespodziankami”. Nawiązał w ten sposób m.in. do słów posła Koalicji Obywatelskiej Pawła Poncyliusza, który w jednym z wywiadów powiedział, że PO w sprawie imigracji będzie lojalna wobec decyzji unijnych instytucji.





Kaczyński: Dziś PO to dawna komuna





– Co to znaczy, że na kolanach i na wszystko się zgadzamy. My się zgodzimy na wszystko, co jest w naszym interesie i na nic, co nie jest w naszym interesie – mówił Kaczyński.





Podkreślił, że PiS jest „propolskie”.





– Dzisiaj Platforma to jest po prostu dawna komuna. To są ci sami ludzie bardzo często. Bronią ubeków i ich wysokich bardzo emerytur, razem z sądami bronią – powiedział Kaczyński.





Stwierdził też, że „SLD jest już nieboszczykiem”,





– Lewica ta zorganizowana jest taka tam sobie i ledwie dycha a prawdziwa komuna dzisiaj to jest PO. (…) My musimy obronić w tej chwili Polskę i wierzę, że z państwa pomocą Polskę obronimy – zaznaczył Kaczyński.