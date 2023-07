Niemiecki dziennik: „Polska nową potęgą gospodarczą Europy”. Zwraca uwagę na liczby

Mimo swoich nieporozumień z Brukselą, Polska stanowiąca pomost na Wschód zyskuje znaczenie w Europie – opisuje w niedzielę niemiecki „Handelsblatt”. Podkreśla, że uprzemysłowione kraje Zachodu zmagają się ze skutkami geopolitycznych wstrząsów, tymczasem Polska „pisze swoją historię sukcesu gospodarczego”. Szczególną uwagę zwraca na rosnący poziom inwestycji zagranicznych nad Wisłą.

„Mimo obaw przed rosyjską agresją, szczególnie w Polsce, kraj ten nabiera ogromnego znaczenia gospodarczego w wyniku obecnych kryzysów” – ocenia portal dziennika gospodarczego „Handelsblatt”. Podkreśla przy tym, że Polska jako europejska lokalizacja inwestycji jest obecnie na kursie wznoszącym. Tylko w 2022 roku bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce wzrosły o 23 proc., osiągając wolumen przekraczający 42 mld euro.

Niemcy: Polska najatrakcyjniejszym kierunkiem pod inwestycje

Zdaniem niemieckich ekspertów w tej chwili to ukraińska wojna zwiększa znaczenie Polski. „Wysiłki Zachodu na rzecz ograniczenia ryzyka w łańcuchach dostaw, czyniąc je bardziej regionalnymi niż było to przed pandemią i konfliktem gospodarczym z Chinami, również pobudzają gospodarkę kraju” – ocenia „Handelsblatt”. Portal podkreśla, że żaden inny kraj w UE „nie korzysta tak bardzo ze zmian w globalnych łańcuchach dostaw, jak wschodni sąsiad Niemiec”, a Polska staje się „pomostem między Wschodem a Zachodem”.

„HB” wylicza, że Polska wykorzystuje to, że Rosja została praktycznie wykluczona jako lokalizacja inwestycji. Z szacunku ekspertów wynika, że obecnie prawie co czwarta europejska firma wybiera Polskę, jeśli chodzi o relokację produkcji.

Na atrakcyjność Polski przemawia bliskość Niemiec (jako najsilniejszej gospodarki Europy), a także wysokie wskaźniki wydajności, niskie koszty pracy, rynek wykwalifikowanych pracowników, dobrze rozwinięta infrastruktura.

Portal zwraca uwagę, że w ostatnich latach inwestycje do Polski napływały przede wszystkim z Luksemburga, Niemiec, Holandii i Francji. Polskę za dobrą lokalizację dla biznesu uważają nie tylko firmy z Europy. Amerykański Intel chce zbudować we Wrocławiu fabrykę chipów, wielkość tej inwestycji szacowana jest na 4,2 mld euro.

Rośnie odsetek inwestycji zza wschodniej granicy

W inwestycje w Polsce angażuje się wiele firm średniej wielkości. „Już co dziesiąty inwestor pochodzi z sąsiedniej Białorusi lub z Ukrainy. Od początku rosyjskiej kampanii ukraińskie firmy coraz częściej przenoszą się do Polski, tylko w zeszłym roku było ich 22 tys.” – zauważa portal.

Jeśli chodzi o Białoruś, to od 2020 roku szybko wzrasta liczba inwestycji z tego kraju. „W odpowiedzi na brutalne stłumienie protestów na Białorusi, polski rząd systematycznie promował osiedlanie się informatyków, start-upów oraz małych i średnich firm programem dofinansowania Poland Business Harbour” – przypomina „Handelsblatt”. Dzięki temu liczba spółek z kapitałem białoruskim zarejestrowanych w Polsce szybko rośnie: w latach 2013-2021 było to średnio ok. 500 firm rocznie, w 2022 roku zarejestrowano ich rekordowo dużo – aż 1733.

Dla Polski „prognozy średniookresowe są obiecujące, nawet jeśli według szacunków Eurostatu polska gospodarka zrobi sobie w tym roku przerwę i wzrośnie zaledwie o 0,4 proc.” – podsumowano.

