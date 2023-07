Cudzoziemcy podejrzani o pedofilię na basenie. Ostra reakcja Polaków – w Bytomiu niemal doszło do samosądu [WIDEO]

W sobotę na basenie miejskim w Bytomiu próbowano dokonać samosądu na czterech cudzoziemcach. Powód? Mieli przejawiać „nieakceptowalne społecznie zachowania” wobec osób nieletnich – informuje bytomska policja. Doszło do szamotaniny. Według ustaleń portalu tvp.info to obywatele Gruzji; podobne informacje przekazano na stronie internetowej miasta Bytom.

W sobotę 15 lipca około godziny 17.00 na basenie miejskim w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej osoby przebywające na kąpielisku próbowały dokonać samosądu na grupie kilku mężczyzn.

Podejrzane zachowanie wobec nieletnich

Tak opisano incydent na stronie internetowej miasta Bytom: „Ochroniarze pilnujący bezpieczeństwa na terenie kąpieliska odkrytego w Parku Miejskim otrzymali dwa zgłoszenia: od dwóch chłopców oraz od matki dziewczynki korzystającej z basenu. Dziewczynka poinformowała matkę, że zaczepia ją około 50-letni mężczyzna. To zgłoszenie matka przekazała ochronie. Chłopcy zawiadomili ochroniarzy, że ten sam mężczyzna miał ich zaczepiać podczas zabawy w wodzie”.









– Rzeczywiście byliśmy zmuszeni tam interweniować. Dostaliśmy zgłoszenie o jakimś niestosownym zachowaniu grupki mężczyzn w stosunku do małoletnich dzieci – potwierdza kom. Anna Lenkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu.

Mimo szybkiej reakcji policji, mieszkańcy sami zatrzymali podejrzane osoby i próbowali wymierzyć im karę. Policja nie zezwoliła im na ten czyn. Doszło do przepychanek i wyzwisk. Funkcjonariusze użyli gazu, aby zapobiec eskalacji agresji.

W sieci pojawiło się nagranie z incydentu (wideo na górze artykułu).





Bytom. Co wydarzyło się na basenie?

– Tłum emocjonalnie zareagował na tę informację. W wyniku tego zdarzenia zatrzymaliśmy cztery osoby podejrzane o pedofilię w wieku od 18 do 48 lat – poinformowała kom. Lenkiewicz. Według policji są to obcokrajowcy. Miasto Bytom podaje, że to obywatele Gruzji.

– Na jutro są zaplanowane czynności z udziałem prokuratora. I to prokurator będzie decydował o tym, czy i jakie zarzuty usłyszą i czy usłyszą je wszyscy, jeden czy dwóch – dodała komisarz.

