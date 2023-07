Ładny gest LeBrona. Zmiana numeru z szacunku do legendy

Największa gwiazda zawodowej ligi koszykówki NBA LeBron James powraca do numeru 23 na koszulce, z którym rozpoczynał karierę, rezygnując z „szóstki” na znak szacunku dla zmarłego w ubiegłym roku wybitnego gracza Billa Russella.

– To decyzja LeBrona. Chce w ten sposób wyrazić szacunek dla Billa Russella – powiedział menedżer Rich Paul. 38-letni James to czterokrotny mistrz NBA. Koszykarz Los Angeles Lakers pobił na początku lutego osiągnięcie strzeleckie Kareema Abdula-Jabbara – 38 387 pkt.





Na początku kariery w NBA w Cleveland James grał z numerem 23 na koszulce. Wrócił do niego po powrocie do Cavaliers z Miami Heat, a później grał w nim przez pierwsze trzy sezony pobytu w Los Angeles. W drużynie z Florydy nie mógł z nim występować, ponieważ jest on w klubie zastrzeżony na cześć Michaela Jordana, chociaż on nigdy w tym klubie nie grał.









Russell zdobył z Boston Celtics jedenaście tytułów NBA, był członkiem Galerii Sław NBA jako koszykarz i trener. Z reprezentacją USA zdobył złoty medal olimpijski na igrzyskach w Melbourne (1956) i został uznany najlepszym graczem turnieju.





Koszykarz został pośmiertnie uhonorowany przez ligę, która pierwszy raz w historii zastrzegła numer koszulki „6”. Decyzja ta oznacza, że w żadnym zespole NBA nikt nie otrzyma już stroju z tym numerem (koszykarze, którzy obecnie mają taki numer na koszulce, mogli pozostać przy swoim wyborze).