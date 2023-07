Polacy jednoznacznie o imigrantach, KE i zapewnieniach Tuska [SONDAŻ]

Polacy nie wierzą w to, że Komisja Europejska zwolni Polskę z obowiązku przyjmowania imigrantów – wynika z najnowszego sondażu Social Changes na zlecenie wPolityce.pl. Pracownia zapytała respondentów także o to, czy wierzą w zapewnienia Donalda Tuska, że będzie bronił Polski przed masową imigracją z krajów muzułmańskich. Wyniki nie są dla lidera PO korzystne.

„Czy wierzy Pani/Pan w zapewnienia Donalda Tuska, że będzie bronił Polski przed masową imigracją z krajów muzułmańskich?” – takie pytanie postawiono przed ankietowanymi.

Zdecydowana większość Polaków (58 proc.) twierdzi, że nie, z czego aż 41 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie nie”. W zapewnienia lidera Platformy Obywatelskiej wierzy jedynie 28 proc. badanych, a 16 proc. nie ma zdania.

Kolejnym pytaniem zadanym przez pracownię Social Changes było to, czy Komisja Europejska – jak przekonują politycy polskiej opozycji – zwolni Polskę z obowiązku przyjmowania imigrantów z krajów Azji i Afryki w ramach tzw. przymusowej, acz „solidarnościowej” relokacji.

40 proc. badanych odpowiedziało przecząco. 30 proc. oceniło, że można w tej kwestii zaufać Brukseli, a kolejne 30 proc. nie ma zdania.