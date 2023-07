Co dalej z umową zbożową? Rosja przeciwko przedłużeniu porozumień

Dzięki umowie zbożowej wynegocjowanej w lipcu ubiegłego roku dzięki staraniom ONZ i Turcji w reakcji na blokowanie przez Rosję czarnomorskich portów możliwe było dostarczanie zboża do krajów Afryki i Bliskiego Wschodu. Jutro porozumienie wygasa, a Rosja zapowiada, że go nie przedłuży.

Rosyjska blokada w minionym roku uderzyła w kraje Afryki i Bliskiego Wschodu, które były głównymi importerami ukraińskiego ziarna. Dziś do przedłużenia umowy zbożowej wzywają Rosję Unia Europejska i Narody Zjednoczone.





Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła kilka dni temu, że stawką jest bezpieczeństwo żywnościowe. „Teraz piłka jest po stronie Putina. Świat patrzy” – dodała.





Unia Europejska odrzuca oskarżenia Rosji, że to unijne sankcje wywołują kryzys żywnościowy. Mówi, że to kłamstwo, manipulacja i dezinformacja. Podkreśla, że do problemów doprowadziła napaść Rosji na Ukrainę i wykorzystanie przez nią żywności jako broni. Ale kilkanaście dni temu pojawiła się informacja, że aby zapewnić przedłużenie umowy zbożowej Unia rozważała ustępstwa.





Chodzi o umożliwienie rosyjskiemu bankowi rolnego, odciętemu od międzynarodowego systemu rozliczeń finansów SWIFT, wyodrębnienie spółki zależnej, która zostałaby podłączona do systemu i obsługiwała płatności związane z eksportem zboża.