Tak dużo trofeów nie miał nikt... Artur Jędrzejczyk przeszedł do historii Legii

Legia Warszawa przełamała klatwę i po raz pierwszy od piętnastu lat zdobyła Superpuchar Polski. Moment ten z pewnością na długo zapamięta Artur Jędrzejczyk, który dzięki zdobyciu tego trofeum stał się najbardziej utytułowanym piłkarzem w historii Legii Warszawa.

Jędrzejczyk w Legii gra od 2006 roku. To właśnie wtedy obrońca przyjechał na testy jako zawodnik Igloopolu Dębica i szybko przekonał do siebie sztab szkoleniowy oraz trenera Dariusza Wdowczyka.





Choć od tamtej pory minęło już siedemnaście lat, to obrońca wciąż jest pierwszym wyborem u kolejnego trenera Wojskowych. Mało tego – jego solidna gra zaowocowała nawet powołaniem na ubiegłoroczny mundial w Katarze i występem w kluczowym meczu z Argentyną.









Popularny „Jędza” z pewnością jest jednym z architektów złotego okresu w dziejach warszawskiego klubu. W jego barwach wystąpił już 346 razy, choć podczas swojej kariery przez kilka lat grał także w rosyjskim Krasnodarze. Na krajowym podwórku do skompletowania trofeów możliwych do zdobycia brakowało mu tylko – aż do wczoraj – tego… najmniej prestiżowego.





Sobotnie zwycięstwo Legii nad Rakowem oznacza, że Jędrzejczyk stał się najbardziej utytułowanym piłkarzem w historii tego klubu. W swojej karierze sięgnął ze stołecznym klubem po sześć mistrzostw kraju, sześć Pucharów Polski i – wreszcie – Superpuchar Polski.