Atak na Dom Polski w Jerozolimie. Jest reakcja MSZ [WIDEO]

Polska jest głęboko zaniepokojona powtarzającymi się fizycznymi atakami na pielgrzymów i członków polskiego zgromadzenia sióstr elżbietanek – przekazała polska ambasada w Izraelu. Do sieci trafiło nagranie pokazujące skutki kolejnego już ataku, tym razem na Nowy Dom Polski w Jerozolimie, prowadzony przez polskie zakonnice. Niedawno podobne akty agresji na chrześcijan potępiał prezydent Izraela Izaak Herzog.

Na Starym Mieście w Jerozolimie nastąpił w ostatnim czasie wzrost liczby antychrześcijańskich incydentów. Członkowie wspólnot chrześcijańskich mówią, że są nękani i zastraszani przez agresywnych żydowskich ultranacjonalistów.

Prawdopodobnie to samo tło miał atak, do jakiego doszło kilka dni temu na prowadzony przez siostry elżbietanki Nowy Dom Polski – klasztor i dom pielgrzyma położony w dzielnicy Me’a Sze’arim. Na opublikowanym w internecie nagraniu widać rozbite donice, zniszczone drzwi i zdewastowane wejście do polskiej placówki.

Głos w tej sprawie zabrała polska dyplomacja. „Polska jest głęboko zaniepokojona powtarzającymi się fizycznymi atakami na pielgrzymów i członków zgromadzenia polskich sióstr elżbietanek („Nowy Dom Polski”) w Jerozolimie. Mamy nadzieję, że władze izraelskie zareagują odpowiednio” – czytamy we wpisie polskiej ambasady w Izraelu.

W czerwcu główny sefardyjski rabin Jerozolimy Szlomo Amar potępił nękanie chrześcijan stwierdzając, że „takie zachowanie jest surowo zabronione”.





Przykład – niestety – w wielu przypadkach idzie z samej góry. W maju podczas demonstracji ortodoksyjnych Żydów przeciwko wydarzeniu z udziałem chrześcijan na Starym Mieście sfilmowany został wiceburmistrz Jerozolimy Arieh King, jak wraz z innymi osobami krzyczał: „Misjonarze wracajcie do domu!”. Izraelskie MSZ, odnosząc się do tego protestu, potępiło „wszelkie szkody dla wolności wyznania i kultu w Jerozolimie”.

Także prezydent Izraela Izaak Herzog potępił kilka dni temu nasilające się ataki na chrześcijan, zwłaszcza w Jerozolimie, nazywając je „prawdziwą hańbą”. „Całkowicie potępiam przemoc we wszystkich jej formach, wymierzoną przez małą i ekstremistyczną grupę w święte miejsca wiary chrześcijańskiej i przeciwko chrześcijańskim duchownym w Izraelu” – powiedział Herzog cytowany przez Times of Israel.

