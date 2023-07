Upały to niejedyne zmartwienie. Synoptycy wydali kolejne ostrzeżenia [MAPA]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami na terenie niemal całego kraju. To nie wszystko – alerty pierwszego stopnia wydano także przed burzami z gradem. Burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu, porywy wiatru, a miejscami grad prognozowane są na północnym-wschodzie kraju, przez centrum, aż do części woj. małopolskiego i śląskiego.

Rzecznik prasowy IMGW Grzegorz Walijewski informuje, że w niedzielę najcieplej będzie w centrum Polski. – Tutaj 36 stopni Celsjusza, na południu do 32 stopni, na zachodzie natomiast trochę się ochłodzi bo będzie wkraczał front atmosferyczny. Szczecin, Świnoujście maksymalnie 29 stopni, a w województwie lubuskim, dolnośląskim około 30 stopni Celsjusza – wyjaśnia synoptyk.

Do poniedziałkowego wieczora w wielu rejonach kraju obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia przed upałem. Nie obejmują jedynie części województw pomorskiego i zachodnio-pomorskiego oraz terenów podgórskich i rejonu Tatr. Nieco chłodniej zrobi się w poniedziałek oraz we wtorek, ale potem temperatura ponownie wzrośnie.

Alerty IMGW: burze, porywisty wiatr i grad

Niebezpieczne zjawiska pogodowe spodziewane są w części woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego i małopolskiego.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 25 mm i porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie do 80 km/h. Miejscami grad.









Czym różnią się ostrzeżenia 1. i 2. stopnia?

Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.

Z kolei ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia oznacza, że przewidywane zjawiska meteorologiczne mogą powodować duże straty materialne, zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu, a także zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności.

