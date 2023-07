Alkohol na miejskim portalu w Bydgoszczy. KCPU: Nielegalna reklama

Zamiast walczyć z alkoholizmem, na stronie internetowego biuletynu miasta Bydgoszcz promowano nowo utworzony w mieście bar. Do artykułu dołączono zdjęcie wysokoprocentowych alkoholi, co zwróciło uwagę mieszkańców. Bydgoski radny PiS Jarosław Wenderlich zwrócił się o opinię do Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnień. W odpowiedzi eksperci przyznają, że możemy mieć do czynienia z „nielegalną reklamą napojów alkoholowych”.

Chodzi o artykuł w internetowym biuletynie Bydgoszcz Informuje, serwisie prowadzonym przez Urząd Miasta Bydgoszczy. W tekście ze stycznia 2023 r. informowano o otwarciu nowego lokalu Mystique Bydgoszcz. Przy artykule pojawiły się zdjęcia, na których widoczny jest alkohol wysokoprocentowy, a samo zdjęcie główne przedstawiało dwie młode kobiety pracujące przy barze z butelkami alkoholu.

Lider radnych Prawa i Sprawiedliwości w bydgoskiej radzie miasta Jarosław Wenderlich zwrócił się do Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z pytaniem, czy nie doszło do nielegalnej promocji napojów alkoholowych.

Nie o to chodzi w przeciwdziałaniu alkoholizmowi

W odpowiedzi zastępca dyrektora ds. zarządzania w KCPU Kama Dąbrowska, przytaczając przepisy z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które mówią m.in. o zakazie reklamy i promocji napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa, oceniła, że „w przedmiotowym stanie faktycznym możemy mieć do czynienia z nielegalną reklamą napojów alkoholowych”.

„Publikowanie w biuletynie prowadzonym przez władze miasta treści mogących zostać uznane za noszące cechy reklamy lub promocji napojów alkoholowych stoi w sprzeczności z przepisami oraz celem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” – podkreśla ekspertka.

„Nic się nie stało”?

Po nagłośnieniu sprawy przez radnych PiS, bydgoski ratusz... usunął artykuł ze strony internetowego biuletynu. Michał Sztybel, zastępca prezydenta Bydgoszczy, tłumaczy jednak, że problematyczne były tylko... dwa spośród 10 tysięcy zdjęć opublikowanych na portalu Bydgoszcz Informuje.

„»Bydgoszcz Informuje« zajmuje się informowaniem o tym, co nowego dzieje się w Bydgoszczy, także o nowych punktach gastronomicznych i lokalach” – tłumaczy dalej Sztybel, cytowany przez Express Bydgoski. „Rozumiejąc jednak, że dla części ze stałych 80 tys. czytelników »Bydgoszcz Informuje« publikacja dwóch zdjęć mogła być niewłaściwa, informujemy, że zostały usunięte z artykułu. Mimo że jedynym stałym czytelnikiem, który zwrócił uwagę na te 2 zdjęcia był minister Wenderlich. Deklarujemy, że w przyszłości nie będzie dochodziło do takich sytuacji” – dodaje wiceprezydent Bydgoszczy.

