Liga Narodów: finał nie dla polskich siatkarek. Chinki za mocne

Polskie siatkarki przegrały w amerykańskim Arlington z Chinami 0:3 w półfinale Ligi Narodów. Niespełna miesiąc temu obie reprezentacje spotkały się podczas turnieju w Hongkongu. Wówczas biało-czerwone po znakomitym meczu wygrały 3:0. Powtórki niestety nie było…

Mistrzynie olimpijskie z Rio de Janeiro odrobiły lekcję. Zagrały niemal perfekcyjnie i choć w drugim oraz trzecim secie było trochę emocji, zwyciężyły w pełni zasłużenie. Chinki postawiły na mocny serwis, co okazało się jednym z kluczy do sukcesu. Biało-czerwone same nie potrafiły zrobić krzywdy rywalkom zagrywką, a do tego miały spore kłopoty ze skończeniem ataku.





Azjatki uwijały się w obronie, podbijając nawet potężne „bomby” Magdaleny Stysiak. Przewaga Chinek rosła z każdą akcją, a trener Stefano Lavarini, po wykorzystaniu dwóch przerw na żądanie, do gry desygnował rezerwowe, m.in. Julię Nowicką, Monikę Gałkowską oraz Joannę Pacak.









Medal w zasięgu Polek





Azjatki kontrolowały przebieg spotkania i nawet gdy traciły dwa-trzy punkty z rzędu, trzymały nerwy na wodzy. Biało-czerwone mogły mieć nadzieję na przedłużenie meczu, bowiem w końcówce przegrywały tylko 22:23. Stysiak podjęła ryzyko na zagrywce, ale posłała piłkę daleko za linię boiska. Liderka polskiej reprezentacji skutecznym atakiem obroniła pierwszego setbola, lecz po uderzeniu Li Yingying Polkom nie udało się podbić piłki.





Chinki po raz pierwszy awansowały do finału rozgrywek. Biało-czerwone wciąż mają szansę na zdobycie pierwszego medalu Ligi Narodów. Zagrają w niedzielę o 21. z przegranym drugiego półfinału Stany Zjednoczone – Turcja.





