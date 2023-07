Do… dziewięciu razy sztuka. Legia zwycięża w Superpucharze Polski

Legia Warszawa po raz pierwszy od piętnastu lat zdobyła Superpuchar Polski pokonując w rzutach karnych Raków Częstochowa 6:5. W regulaminowym czasie gry padł bezbramkowy remis.

Pierwszą połowę nieco lepiej zaczął Raków, który był blisko objęcia prowadzenia po stałym fragmencie, jednak strzał Racovitana jedynie otarł się o poprzeczkę. Z upływem czasu Legia obudziła się, przejęła inicjatywę i również miała świetną szansę, ale zmarnował ją Pekhart, który z bliskiej odległości nie trafił w bramkę.





Druga odsłona gry miała bardzo podobny przebieg. Znów lepiej zaczęli częstochowianie, jednak to ich rywale mieli najlepszą szansę, gdy z kilku metrów Pekhart uderzył w słupek. Im dłużej trwał mecz, tym słabsze było jego tempo, co mogło być spowodowane wysoką temperaturą i wczesną fazą przygotowań do sezonu.





Słupki i poprzeczki





W samej końcówce wspaniałą okazję miał Cebula, ale po raz kolejny w roli głównej wystąpiła... poprzeczka. Zgodnie z regulaminem Superpucharu Polski wynik remisowy po 90 minutach oznaczał rzuty karne. W nich – podobnie jak w finale Pucharu Polski – lepsi okazali się piłkarze z Warszawy.





Oznacza to, że Legia zdobyła pierwszy Superpuchar Polski od... 2008 roku. Wojskowi przełamali klątwę tych rozgrywek – osiem ich ostatnich prób kończyło się niepowodzeniem. To zarazem drugie trofeum za kadencji Kosty Runjaica, którego zespół wyrasta na głównego faworyta do zdobycia mistrzostwa Polski.