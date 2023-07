To najgorętszy weekend w roku. Gdzie padł rekord temperatury?

Z pewnością to najgorętszy weekend tego roku. Najwyższą temperaturę 35,5 st. C odnotowano na stacji automatycznej Wielichowo na zachodzie Wielkopolski – powiedziała w sobotę popołudniu PAP synoptyk IMGW Ewa Łapińska. Dodała, że około 35 stopni zarejestrowała, również stacja synoptyczna w Słubicach (woj. lubuskie).

Sobota jest upalnym dniem. Termometry w wielu miejscach w kraju pokazują powyżej 30 st. C. Jak przekazał IMGW najgoręcej było w Słubicach (34,9 st. C). Bardzo gorąco było, również w Wielkopolsce. – 35,5 st. C zarejestrowaliśmy na stacji automatycznej Wielichowo – powiedziała PAP synoptyk IMGW Ewa Łapińska.





IMGW: Najcieplej było w Wielkopolsce





Najniższą temperaturę 24,2 st. C odnotowano na Helu.





Pod wieczór temperatura stopniowo będzie spadać, ale ta noc też będzie bardzo gorąca.





Przed nami tropikalna noc





– Będzie to tzw. noc tropikalna. Temperatura minimalna będzie wynosić około 20–22 st. C, a tak przez całą noc termometry pokazywać będą 25 st. C. – podkreśliła synoptyk.





Zaznaczyła, że w niedzielę fala upałów ma się przesunąć bardziej do Polski centralnej, wschodniej i południowej.





– Spodziewamy się temperatury około 34 st. C na Warmii i Mazurach, 34–35 st. C na Mazowszu, a w woj. świętokrzyskim i Małopolsce słupki mogą pokazać około 35 st. C – poinformowała Ewa Łapińska.

W niedzielę upał nie odpuści. Gdzie będzie najcieplej?





Podkreśliła przy tym, że od zachodu będzie szła strefa zachmurzenia z frontem atmosferycznym i to może spowodować, że ta temperatura tak bardzo nie podskoczy. Natomiast w wielu miejscach kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze. Tylko południowo-wschodnie krańce kraju pozostaną raczej bez opadów.





W poniedziałek też będzie gorąco, ale już trochę chłodniej. Temperatura maksymalna wyniesie około 31–32 st. C na Podkarpaciu, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. W pozostałej części kraju termometry pokażą pomiędzy 28-30 st. C, a nad samym morzem 23–25 stopni.





W poniedziałek burze i ochłodzenie





Należy też spodziewać się burz nad morzem oraz we wschodniej, centralnej i południowej Polsce.





– Podczas burz spodziewamy się silnego deszczu na południu kraju, czyli w woj. małopolskim i podkarpackim. Tutaj może spaść nawet do 45 mm deszczu – przekazała synoptyk Ewa Łapińska.





Z kolei we wtorek w południowej połowie kraju temperatura maksymalna wyniesie do 28 st. C, w północnej połowie kraju pomiędzy 24-26 st. C, a nad samym morzem około 22 st. C. Mogą się też pojawić przelotne opady deszczu.