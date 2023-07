Chciał „rozwiązać problem szczekających psów”. Zwierzaki umierałyby w męczarniach

Policjanci z wydzuału przestępstw gospodarczych komendy miejskiej w Ostrawie w Czechach od stycznia prowadzili dochodzenie w sprawie domniemanych prób otrucia psów. Do przestępstwa miało dojść w sąsiedztwie jednego z bloków na osiedlu Dubina. Przed wejściami do klatek schodowych ktoś wykładał mięsne „przysmaki”, z zapieczonymi gwoździami i granulkami trutki na szczury. Zwierzę, które zjadłoby taki „smakołyk”, mogłoby przed śmiercią doświadczyć ogromnego cierpienia.

Po przesłuchaniu poszkodowanych i analizie nagrań z monitoringu policjanci zainteresowali się blisko 60-letnim mieszkańcem bloku, który co najmniej czterokrotnie rozkładał zatrute „przysmaki” przed budynkiem i na jego tyłach. Miał w ten sposób „rozwiązywać problem szczekających psów”. Mięsne „smakołyki” przygotowywał w domu, zapiekając w nich gwoździe i truciznę na gryzonie, potem wykładał je na dworze.





Policja informuje o trzech przypadkach spożycia „przysmaków” – pułapek przez psy. W jednym przypadku chodzi o czworonoga mniejszej rasy, którego właścicielka natychmiast udała się po pomoc do weterynarza chroniąc zwierzęciu życie. Włascicielka innego psa zauważyła podczas spaceru wyłożone „smakołyki”, zanim jej pupil po nie sięgnął. Gdy zorientowała się, że zawierają gwoździe, natychmiast zawiadomiła policję. Zatruciu uległy dwa psy większych raz, które również dzięki szybkiej reakcji włascicieli udało się uratować.





Przerzucił psa przez dwumetrową bramę i odszedł. Są zarzuty





Mężczyzna przyznał się do swoich czynów podczas przesłuchania i usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzętami, za co grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności. Według komunikatu morawsko-śląskiego Wojewódzkiego Urzędu Weterynarii „przysmaki” zawierały substancję zaburzającą krzepliwość krwi, a więc zdolną spowodowac śmierć zwierzęcia. Zależnie od wielkości przyjętej dawki i masy psa objawy mogłyby wystąpić od doby do siedmiu dni po spożyciu pułapki. Jeśli doszłoby do przebicia organów wewnętrznych przez znajdujące się w „przysmaku” gwoździe, zwierzę mogłoby dostać krwotoku wewnętrznego i umierałoby w wielkim bólu.





Policjanci z Ostrawy podkreślają, że nie tylko właściciele zwierząt powinni zwracać uwagę na niebezpieczeństwa tego rodzaju. Takie pułapki mogą być groźne również dla dzieci.