Kąpiel w miejskiej fontannie? Sanepid przestrzega przed konsekwencjami

Ostre zapalenie spojówek, zatrucie pokarmowe, schorzenia skóry, dróg moczowych, alergie, grzybica paznokci – to tylko część schorzeń, którymi grozi kąpiel w miejskiej fontannie. W czasie wakacji sanepid apeluje do młodzieży i ich rodziców, by tego nie robić. W Łodzi są też finansowe konsekwencje takiego chłodzenia się podczas upałów.

W upalne dni w większości łódzkich fontann od rana bawią się dzieci. Takie schłodzenie ciała może mieć jednak nieprzyjemne konsekwencje zdrowotne i finansowe. Dlatego sanepid apeluje, aby zamiast szukać ochłody w fontannach, dzieci korzystały z basenów zamkniętych i otwartych. W Łodzi czynne są trzy kąpieliska, w których kąpiel jest bezpłatna i bezpieczna.





– Woda znajdująca się w fontannie jest w obiegu zamkniętym, nie jest badana przez sanepid, tak jak ma to miejsce w przypadku kąpielisk i basenów – mówi Zbigniew Solarz, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.





Takie choroby może wywołać kąpiel w miejskiej fontannie





– Woda z fontanny może powodować: reakcje alergiczne w postaci wysypki; grzybice stóp lub inne choroby skóry; zapalenia spojówek lub uszu; ostre zapalenia płuc wywołane pałeczkami legionelli; schorzenia dróg oddechowych; zakażenie gronkowcem, które grozi zapaleniem oskrzeli, płuc, tchawicy, migdałków; zakażenie paciorkowcami, które grozi zapaleniem gardła, płuc, a nawet opon mózgowo-rdzeniowych; infekcje dróg moczowych i pęcherza spowodowane bakteriami escherichii – wymienia.





Poza tym z fontann mogą korzystać również zwierzęta, szczególnie ptaki i psy, które nierzadko załatwiają w nich swoje potrzeby fizjologiczne.





Kąpiel w fontannie jest wykroczeniem. Jest zabroniona uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 czerwca 2013 r., określającą regulamin korzystania z parków i zieleńców miejskich na terenie miasta. Kąpiącym się straż miejska może wystawić mandat na kwotę od 20 zł.