Marika wyjdzie na wolność. Prokurator generalny stanął w obronie skazanej na 3 lata studentki

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro uwzględnił wniosek Ordo Iuris o przerwę w odbywaniu wyroku przez Marikę, która została skazana na 3 lata bezwzględnego więzienia. Studentka podczas marszu równości w 2020 roku próbowała wyrwać innej osobie torbę w tęczowych barwach. – Mamy do czynienia z głębokim kryzysem w sądownictwie, skoro może dochodzić do tak jawnego nadużywania prawa – podkreślał podczas konferencji prasowej Ziobro.

Do zdarzenia doszło podczas Marszu Równości w 2020 roku i miało ono być „wyrazem sprzeciwu” wobec haseł głoszonych przez uczestników marszu. Kobieta od roku odbywała karę.





– W polskiej prokuraturze toczy się co roku około miliona spraw. Nie wszystkie z nich znam. Zawsze, kiedy dowiem się o jawnych nadużyciach czy naruszeniu prawa, reaguję. W poniedziałek ogłoszę decyzje personalne, które podjąłem wobec prokuratury – powiedział prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.





– Chciałbym, żeby sprawa miała swoje konsekwencje także jeśli chodzi o sąd. Niestety, mamy do czynienia z głębokim kryzysem polskiego sądownictwa, skoro może dochodzić do tak jawnego naruszenia prawa w stosunku do osób, które reprezentują punkt widzenia, z którym sędziowie mają prawo się nie zgadzać. Nie mogą tego jednak wykorzystywać prawa i swojej władzy, aby niszczyć młodych ludzi i wsadzać ich na lata do więzień – kontynuował.





Ziobro o wyroku dla Mariki: Takie „numery” nie miały miejsca nawet pod koniec komunizmu





Jak dodał „takie »numery« nie miały nawet miejsca pod koniec komunizmu”.





– Musimy coś z tym zrobić. Hulaj dusza, piekła nie ma. Za rażące naruszenia prawa sędziowie nie ponoszą dzisiaj żadnej odpowiedzialności. To trzeba radykalnie zmienić – uzupełnił.





A to nie pierwszy kuriozalny wyrok wydany przez polski sąd na przestrzeni ostatnich lat.

Za co sądy skazywały na 3 lata więzienia? Przypominamy najbardziej szokujące wyroki





Ewa S. została skazana przez Sąd Okręgowy w Opolu na 3 lata pozbawienia wolności za uduszenie i spalenie noworodka.





Danuta S. usłyszała wyrok 3,5 roku więzienia w Sądzie Rejonowym we Włocławku za zagłodzenie swojej schorowanej matki.





Krystian W. skazany przez Sąd Rejonowy w Pucku na 3 lata więzienia na gwałt na 17-latce. Więcej o „Krystku” piszemy TUTAJ.





Tomasz L. skazany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku na 3 lata więzienia za udział w bójce i atak na policjantów z użyciem… siekiery.





Daniel K. usłyszał wyrok 3 lata i 10 miesięcy więzienia w Sądzie Rejonowym w Gdańsku za wielokrotne doprowadzenie swojej 6-letniej córki do innej czynności seksualnej.

Marika usłyszała wyrok 3 lat bezwzględnego więzienia za próbę wyrwania torby z napisem LGBT. A jak sąd reagował na przestępstwa osób ze środowiska LGBT.





Takie wyroki za ataki na środowiska pro-life wydawały sądy





W kwietniu 2023 roku sędzia Monika Louklińska zdecydowała o umorzeniu postępowania karnego wobec Piotra Sz., byłego pracownika RASP, który zaatakował kierowcę ciężarówki pro-life. Atak miał miejsce w styczniu ubiegłego roku na warszawskim Wilanowie.





Do podobnego zdarzenia doszło w czerwcu 2020 roku. Wtedy Michał Sz. o pseudonimie „Margot” zdemolował furgonetkę pro-life, napadł i brutalnie pobił członka fundacji.





Wyrok zapadł w tym roku. Sąd wymierzył Michałowi Sz. karę roku ograniczenia wolności w postaci wykonywania nieodpłatnych prac społecznych w wymiarze 30 godzin miesięcznie.





