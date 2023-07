Szok w Londynie. Nierozstawiona Vondrousova wygrywa Wimbledon

Marketa Vondrousova została sensacyjną zwyciężczynią Wimbledonu. Czeszka pokonała w finale Ons Jabeur 6:4, 6:4 i podniosła wielkoszlemowe trofeum, choć przed turniejem nie była nawet rozstawiona.

Choć kobiecy tenis przyzwyczaił do wielu niespodzianek, to takiego składu finału z pewnością nikt się nie spodziewał. Sensacją była zwłaszcza obecność Vondrousovej, która przed turniejem zajmowała 42. miejsce w rankingu WTA.





Wielki finał lepiej zaczęła jednak Ons Jabuer. Reprezentantka Tunezji szybko przełamała rywalkę i wyszła na dwugemowe prowadzenie. Czeszka opanowała jednak nerwy i zaczęła grać dużo lepiej, co zaowocowało najpierw odrobieniem strat, a finalnie zwycięstwem w pierwszym secie 6:4.









Druga partia to bardzo wyrównana gra z obu stron – znów na prowadzenie wyszła Tunezyjka, ale Vondrousova ponownie była w stanie odrobić straty. Końcówka seta znów należała do Czeszki, która wygrała go 6:4, a zarazem cały mecz i turniej.





Dla Markety Vondrousovej to pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze. Do tej pory największym osiągnięciem tenisistki był półfinał Australian Open w 2019 roku.