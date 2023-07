Wielkie wzmocnienie Arsenalu. Anglik jednym z najdroższych pomocników w historii

Reprezentant Anglii Declan Rice został piłkarzem Arsenalu Londyn po przenosinach z West Ham United – potwierdzili „Kanonierzy”. Według medialnych szacunków, suma transferu wynosi 105 mln funtów, co czyni go jednym z najwyższym w historii brytyjskiego futbolu.

W sobotę rano West Ham United oficjalnie poinformował, że grający zwykle w środku drugiej linii Rice opuści klub. Natomiast po upływie kilku godzin oficjalne potwierdzenie transferowego hitu wydał Arsenal. „Kanonierzy” zapłacili za gwiazdę 100 milionów funtów plus 5 mln w bonusach, co uczyniło piłkarza jednym z najdroższych w historii brytyjskiego futbolu.





– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Declan do nas dołącza. To zawodnik o ogromnych umiejętnościach, który od kilku sezonów występuje na wysokim poziomie w Premier League i w reprezentacji Anglii. Wniesie do klubu niewątpliwą jakość i swój wyjątkowy talent, który ma potencjał, by odnieść tutaj wielki sukces – przyznał Mikel Arteta, szkoleniowiec Arsenalu.









43-krotny reprezentant Anglii jest trzecim zawodnikiem Arsenalu sprowadzonym latem, po niemieckim napastniku Kaiu Havertzie z Chelsea za 65 mln funtów i holenderskim obrońcy Jurrienie Timberze z Ajaksu Amsterdam za 38,6 mln funtów plus dodatki.





Absolutny rekord pod względem wysokości transferu w brytyjskim futbolu należy do Chelsea, która w styczniu z Benfiki Lizbona pozyskała argentyńskiego pomocnika Enzo Fernandeza za 106,8 mln funtów. Arsenal zagra w Lidze Mistrzów po raz pierwszy od sezonu 2016/17.