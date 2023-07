Skąd się wzięły pieniądze na sukces po 2015 r.? Premier: z pogonienia cwaniaków, bandytów, mafii vatowskich [WIDEO]

– Jak myślicie, skąd się wzięły pieniądze na 500+, na 800+, na cały program społeczny, na 13. i 14. emerytury, skąd się wzięły pieniądze na drogi gminne i powiatowe nagle, na armię? – pytał premier Mateusz Morawiecki zgromadzonych pikniku rodzinnym 800+ w Kępicach na Pomorzu. – Wzięło to się z pogonienia tych cwaniaków, bandytów. Sięgnęliśmy do ich sejfów, do ich kieszeni, tych mafii vatowskich, tych bandytów, złotych klamek. No nie ma cudów, to nie ma tak, że to czarodziej wyczarował, z pustego i Salomon nie naleje, po prostu naprawiliśmy budżet państwa – tłumaczył szef rządu.

– Są tacy ludzie w Polsce, gwarantuje to wam, są tacy ludzie, oprócz ludzi całkiem porządnych, którzy pragną powrotu do władzy Platformy Obywatelskiej. Wiecie, kto to jest? To są przestępcy podatkowi – wskazywał premier. Jak przypomniał, „w czasach PO można było łowić w naszym budżecie, jak w mętnej wodzie; taka jest prawda”. – Jak myślicie, skąd się wzięły pieniądze na 500+, na 800+, na cały program społeczny, na 13. i 14. emerytury, skąd się wzięły pieniądze na drogi gminne i powiatowe nagle, na armię? – pytał Morawiecki gości pikniku.





– Wzięło to się z pogonienia tych cwaniaków, bandytów. Sięgnęliśmy do ich sejfów, do ich kieszeni, tych mafii vatowskich, tych bandytów, złotych klamek. No nie ma cudów, to nie ma tak, że to czarodziej wyczarował, z pustego i Salomon nie naleje, po prostu naprawiliśmy budżet państwa. Niezadowoleni z tego są ci wszyscy, którzy byli przestępcami – mniejszymi, większymi, ale czuli się jak ryba w wodzie w czasach pana Tuska. A teraz wychodzimy z tego sztormu, po covidzie, po kryzysie, kiedy Putin rozpętał wojnę na Ukrainie. Przed nami dobre miesiące dla gospodarki i też dobre lata, o ile nie wpuścimy tych lisów do kurnika z powrotem – przestrzegał Morawiecki.





Szef rządu podczas wystąpienia przywoływał wypowiedź jednego z brytyjskich polityków, który wskazał, że Polska za kilka lat ma szansę dogonić średni poziom życia krajów Zachodu. Jak dodał, pojawiły się potwierdzenia tego, wbrew głosom polityków opozycji. – Mamy szansę na życie tak jak na Zachodzie żyją, za 5, 10 lat; to jest pierwszy raz w historii Polski, to jest szansa niebywała, ale też bez tych dziwnych dziwactw, wariactw, że nie wolno jeść mięsa, trzeba jeść robaki, nie wolno jeździć samochodami spalinowymi – mówił.





– Wszystko to, co dobre z Zachodu, poziom życia - jak najbardziej tak, ale bez nielegalnych imigrantów – zastrzegł.





Wskazywał też na inwestycje, które widział w drodze do Kępic. Szef rządu deklarował, że jeśli PiS będzie kontynuował rządy po październikowych wyborach, „to na pewno będziemy inwestować tak jak do tej pory, albo więcej, właśnie w takie gminy jak Kępice”.





Morawiecki wskazywał też na niedawne kryzysy - COVID, energetyczny, inflacyjny, czy wojnę na Ukrainie. – Nigdy nie zostawiliśmy ludzi samych sobie – zaznaczył i wymieniał antykryzysowe działania rządu. – Zawsze jak jest kryzys to działamy, nigdy nie zostawiamy ludzi samych sobie – podkreślił.