Piekielne temperatury. Czerwone alerty niemal w całym kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla prawie całej Polski ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia przed upałem. Na termometrach będzie nawet 35 stopni Celsjusza. Eksperci alarmują, że takie temperatury mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej drugiego stopnia przed upałem obowiązują w prawie całym kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w woj. podkarpackim i dla części powiatu nowotarskiego (woj. małopolskie) i żywieckiego (woj. śląskie).

Uwaga na wysokie temperatury

Upał prognozowany jest w całym kraju, ale ostrzeżenia meteorologiczne nie dotyczą kilku powiatów woj. zachodniopomorskiego (m.in. koszalińskiego, bytowskiego i lęborskiego).

Ostrzeżenia w przeważającej części kraju są ważne od godziny 12.00 w sobotę do godz. 20.00 w poniedziałek.

Antycyklon Cerber przyniósł piekielne upały

W większości regionów temperatura maksymalna w sobotę wyniesie od 31 do do 35 stopni Celsjusza, w niedzielę od 30 do 33 st. C, w poniedziałek około 30 st. C. Temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze od 18 do 20 st.

IMGW: Pogoda zagrażająca zdrowiu i życiu

W związku z wysoką temperaturą strażacy apelują, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo. – Do żadnych zdarzeń związanych z upałami jeszcze nie doszło, jednak apelujemy, aby pić dużo wody, unikać słońca w zacienionych miejscach. Jeśli ktoś ma klimatyzację w domu, to najlepiej przez ten czas w ogóle nie wychodzić – podkreślił asp. Tomasz Nowakowski z Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie.

Ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia oznacza, że przewidywane zjawiska meteorologiczne mogą powodować duże straty materialne, zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu, a także zagrożenie zdrowia i życia.

Czytaj więcej: Antycyklon Cerber. Upały przekroczą 40 stopni