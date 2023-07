Trzy lata więzienia za wyrwanie tęczowej torby? „Większość gwałcicieli otrzymuje niższe kary”

Prokurator Generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro uwzględnił wniosek o przerwę w odbywaniu kary 24-letniej aktywistki z Poznania. Marika została skazana na trzy lata pozbawienia wolności za... wyrwanie tęczowej torby w barwach ruchu LGBT. – Sąd z przyczyn politycznych i ideologicznych pozbawił młodą kobietę wolności. To rzeczy, które w głowie się nie mieszczą – powiedział Ziobro.

Do zdarzenia doszło podczas Marszu Równości w 2020 roku i miało ono być „wyrazem sprzeciwu” wobec haseł głoszonych przez uczestników marszu. Kobieta od roku odbywała karę.

Sprawa Mariki. Młoda aktywistka w więzieniu

Marika w toku postępowania przeprosiła pokrzywdzoną i wyraziła żal za popełniony czyn. Jej obrońcy podkreślali, dziewczyna nie miała na celu kradzieży torby dla celów majątkowych.

W sobotę na konferencji prasowej Zbigniew Ziobro ocenił, w tej sprawie nie było żadnego rozboju, a sędziowie dokonali poważnego nadużycia prawa

Ziobro zapowiada skargę nadzwyczajną do SN

– W tej sprawie zleciłem przygotowanie i skierowanie do Sądu Najwyższego skargi nadzwyczajnej. To sytuacja wyjątkowo bulwersująca. Sąd z przyczyn politycznych, ideologicznych pozbawił młodą kobietę wolności. To rzeczy, które w głowie się nie mieszczą – zaznaczył Ziobro

Minister przypomniał m.in. sprawę Michała Sz. ps. „Margot”, którego lewicowo-liberalne media i politycy opozycji bronili po napaści na działacza pro-life. Aktywista LGBT był wówczas przedstawiany jako... ofiara represyjnego państwa.

„Większość gwałcicieli otrzymuje niższe kary”

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł zwrócił uwagę na bardzo wysoki wymiar kary wymierzony Marice.

– 54,3 procent gwałcicieli w Polsce otrzymuje niższe kary niż z Marika – dwa lata pozbawienia wolności. Takie są statystyki. W ogóle na trzy lata pozbawienia wolności w Polsce trafia niecałe 0,5 procenta sprawców. I Marika znalazła się w tym niecałym pół procencie przypadków skazanych na ciężkie trzy lata więzienia – dodał Marcin Warchoł.

Teraz kobieta czeka na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o ułaskawieniu. Prokurator Generalny zapowiedział, że w poniedziałek ogłosi decyzje personalne w tej sprawie.

