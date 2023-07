Platforma chce sprzedać lasy – Tusk kłamie

Platforma Obywatelska chce „oddawać lasy obywatelom”, zapominając o podejmowanych przez to ugrupowanie wieloletnich próbach umożliwienia ich prywatyzacji. „Nigdy Lasy Państwowe nie miały się tak dobrze jak w czasie kiedy byłem premierem” – twierdzi teraz Donald Tusk, a posłanka PO Katarzyna Osos zauważa, że „liście to nie dolary” i „czas odpartyjnić lasy”.

„Musimy skończyć z tym, że lasy = dochód. Lasy, liście to nie dolary, to coś absolutnie bardziej wartościowego. Czas odpartyjnić lasy i dać je obywatelom. My jako Platforma Obywatelska oddamy lasy obywatelom” – zaapelowała Katarzyna Osos.





Kto chce prywatyzacji Lasów Państwowych?





Partia Donalda Tuska Lasami Państwowymi interesuje się od dawna, a jej próby zmiany prawa budziły poważne obawy o stworzenie możliwości prywatyzacji lasów.





Już w 2010 roku rząd PO-PSL przyjął projekt zmian w ustawie o finansach publicznych, w myśl którego jednostki sektora finansów publicznych, w tym Lasy Państwowe, miały lokować swoje środki na kontach Ministerstwa Finansów. Ówczesny poseł PiS Jan Szyszko alarmował, że to wstęp do prywatyzacji lasów. Ostatecznie rząd wycofał z tych propozycji.

Sprawa powróciła na początku 2014 r., kiedy to rząd Tuska przesłał do Sejmu projekt noweli ustawy o lasach zawierający zapis, że Lasy Państwowe będą co roku oddawać do budżetu państwa 2 proc. swoich przychodów. Politycy PiS wyrażali wówczas obawy, że doprowadzi to Lasy Państwowe do destabilizacji i zadłużenia, a w efekcie do ich prywatyzacji. Nowela została przegłosowana w błyskawicznym tempie przy sprzeciwie m.in. PiS i Solidarnej Polski. Ówczesny premier Donald Tusk mówił wówczas, że 1,3 mld zł uzyskanych z wpłaty LP zostanie przeznaczonych na budowę i remonty lokalnych dróg.

Próba zmiany Konstytucji

W marcu 2014 r. do Sejmu trafił projekt zmiany Konstytucji podpisany przez posłów Twojego Ruchu, Lewicy, PSL i PO. Do Ustawy Zasadniczej dodano wówczas zapis stwierdzający, że Lasy Państwowe nie podlegają przekształceniom własnościowym z „wyjątkiem przypadków określonych w ustawie”. Projekt przepadł w głosowaniu w grudniu tego roku; przeciw były PiS i Solidarna Polska. Do uzyskania potrzebnej większości zabrakło wówczas tylko pięciu głosów. Ówczesne media skupiły się wtedy na... jedzeniu na sali obrad sałatki przez prof. Krystynę Pawłowicz.

W 2015 roku PO, nie dając za wygraną, przygotowała kolejny projekt nowelizacji, w którym zapisano, że „lasy stanowiące własność Skarbu Państwa mogą być zbywane wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie w celu zachowania trwale zrównoważonej gospodarki leśnej lub realizacji celu publicznego”. Ustawa została przyjęta, jednak sprawa upadła po wecie prezydenta Andrzeja Dudy w październiku tego roku.





Prywatyzacja? Tusk zaprzecza





Donald Tusk zapewnia teraz, że prywatyzacja Lasów Państwowych nigdy nie wchodziła w grę. „Nigdy Lasy Państwowe nie miały się tak dobrze jak w czasie kiedy byłem premierem. Nikomu nie przyszło do głowy sprywatyzować lasów” – twierdzi lider PO, zapominając o wcześniejszych działaniach Platformy w tej sprawie.