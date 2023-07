Zginęło czterech młodych mężczyzn. Nagranie makabrycznego wypadku w Krakowie [WIDEO]

Czterej młodzi mężczyźni, którzy zginęli w nocy w wypadku przy moście Dębnickim, to mieszkańcy powiatu wielickiego – poinformował rzecznik prasowy małopolskiej policji Sebastian Gleń. Podał też przebieg zdarzenia. Do sieci trafiło nagranie kamer z monitoringu, pokazujące, jak doszło do tragedii. „Dla przestrogi i z prośbą o zachowanie bezpieczeństwa”.

Policja podaje, że ofiary sobotniego wypadku to mężczyźni w wieku 24, 24, 23 i 20 lat.

Makabryczny wypadek w Krakowie

Jak ustalili śledczy, renault jadący z al. Krasińskiego w kierunku mostu Dębnickiego uderzył w rejonie skrzyżowania z ul. Zwierzyniecką w słup sygnalizacji, zjechał, dachował po schodach przy moście, na dole, na bulwarze Czerwieńskim, uderzył w murek zaporowy.

Nagranie z monitoringu, na którym widać pędzące renault, opublikowało miasto Kraków w mediach społecznościowych.









Rzecznik PSP Huber Ciepły poinformował, że strażacy o godz. 3.03 w sobotę otrzymali zgłoszenie o samochodzie, z którego nikt nie wychodzi. Po czterech minutach straż była na miejscu. Dzięki narzędziom hydraulicznym wyjęli ofiary z samochodu. Reanimacja okazała się bezskuteczna. Łącznie na miejscu pracowało ponad 20 strażaków.

Tragedia w Krakowie (fot. PSP Kraków)

Zobacz także: Lokomotywa miażdżyła samochód, wszyscy stali i nagrywali. „Tak kończy się brak rozwagi” [WIDEO]