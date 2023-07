Skuteczniejsza niż Curry. Niesamowity rekord gwiazdy WNBA [WIDEO]

Trwa weekend gwiazd koszykarskiej WNBA. Niesamowitej rzeczy w konkursie rzutów za 3 punkty dokonała Sabrina Ionescu. Amerykanka zdobyła 37 punktów, nie tylko ustanawiając rekord ligi, ale również bijąc najlepsze osiągnięcie zawodnika NBA – Stephena Curry’ego.

Rozgrywająca New York Liberty dokonała tej sztuki w finale rywalizacji, do którego awansowała z drugim wynikiem. Co ciekawe, swoją najlepszą próbę rozpoczęła od spudłowanego rzutu, ale później spisała się już fenomenalnie.



Ostatecznie licznik pokazał 37 punktów, choć tak naprawdę jeszcze bardziej imponująco wygląda wskaźnik skuteczności. Część rzutów liczona jest podwójnie, a całkowity stosunek trafionych prób Ionescu wyniósł aż 92,5 proc.







Jak wielki to wyczyn widać doskonale, jeśli zestawi się to z najlepszym wynikiem wśród mężczyzn. W 2021 roku Stephen Curry triumfował z rekordowymi 28 punktami, przy czym było to „zaledwie” 70 proc. celnych rzutów.



Jeśli weźmiemy pod uwagę jedynie ten wskaźnik, to najlepszą skutecznością spośród koszykarzy legitymuje się Jason Kapono. W 2008 roku ówczesny zawodnik Toronto Raptors oddał 30 prób i trafił 25 z nich, co daje aż 83,3 proc.