Tusk pozwał gazetę i... poprosił o odroczenie. Już wiadomo, dlaczego to zrobił

Absurdalny pozew i równie kuriozalne zachowanie Donalda Tuska, który tuż przed przesłuchaniem zaczął grać na zwłokę – tak serwis niezalezna.pl podsumowuje działania lidera Platformy Obywatelskiej. Polityk pozwał „Gazetę Polską” i red. naczelnego Tomasza Sakiewicza za jedną z okładek tygodnika, a następnie... nie pojawił się na rozprawie. „Z pisma, które dotarło wreszcie do stron wynika, że były premier kwestionuje... obowiązujące w Polsce prawo” – czytamy.

Lider PO pozwał tygodnik i redaktora naczelnego za jedną z okładek „Gazety Polskiej”. Przedstawiała ona lidera PO z zaciśniętą pięścią i podpisem „Gott mit uns”. Było to nawiązanie do wypowiedzi byłego premiera z jednego ze spotkań z wyborcami, gdy stwierdził, że „jeśli ktoś wierzy w Boga, to nie głosuje na PiS”.

Tusk pozwał Sakiewicza i... zmodyfikował pozew

Rozprawa miała się odbyć 16 czerwca w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Do przesłuchania polityka jednak nie doszło, bo... Donald Tusk nie stawił się w sądzie.

– W wyniku starań jego adwokatów rozprawę odroczono z powodu absolutnie absurdalnego. Donald Tusk wysłał modyfikację własnego pozwu, choć ta dotyczy wykonania wyroku. Nie ma to nic wspólnego z tą rozprawą. Jeśli ktokolwiek mógł prosić o odroczenie, to druga strona, która nie zna tej modyfikacji – tłumaczył wówczas Sakiewicz.

Po kilku tygodniach wiadomo już, jaka była argumentacja byłego premiera. „Okazało się, że lider Platformy Obywatelskiej podważa obecnie obowiązujące w Polsce prawo. W piśmie przygotowanym przez prawników szefa opozycji czytamy, że solą w oku jest wejście w życie ustawy z dnia 9 marca 2023 o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego”.

W opinii Tuska „krąg odbiorców Monitora Sądowego i Gospodarczego jest rażąco niewspółmierny i nieporównywalny do kręgu odbiorców Gazety Polskiej”.

W sądzie się nie stawił, ale czuje, jakby już wygrał

O co chodzi politykowi? Zgodnie z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego sąd w niektórych sprawach może zasądzić publikację przeprosin w Monitorze Sądowym. „Lider PO najwyraźniej z góry zakłada, że sprawę wygra i już teraz nie podoba mu się możliwość »zbyt małych« przeprosin” – konstatuje serwis niezalezna.pl.

Kolejny termin rozprawy wyznaczono na 16 listopada 2023 r. – czyli już po wyborach parlamentarnych. Warto dodać, że sprawa dotyczy jednego z sześciu pozwów, które PO i TVN wytoczyły Sakiewiczowi.

