Zakaz dla rosyjskich sportowców. Nie mogą potępić wojny

Zdecydowana większość rosyjskiego sportu, po inwazji tego kraju na Ukrainę, została odsunięta od międzynarodowej rywalizacji. Teraz tamtejsze ministerstwo sportu twierdzi, że nawet jeśli furtka zostanie otwarta, to żaden ze sportowców nie wystartuje tam, gdzie będzie zmuszony do potępienia agresji.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski ogłosił, że Rosjanie będą mogli brać udział zawodach, ale pod pewnymi warunkami. Muszą m.in. startować pod neutralną flagą, nie mogą afiszować się ze swoją narodowością, a także muszą udowodnić, że nie mają nic wspólnego z armią, służbami czy wywiadem.



– Zawsze mamy nadzieję, że otrzymamy zaproszenie, my sami niczego nie odmawiamy i jesteśmy bardzo szczęśliwi, jeśli nasi sportowcy mają możliwość przystąpienia do rywalizacji. Nasze pytanie jednak brzmi: jaka jest tego cena? – powiedział Dmitrij Czernyszenko, rosyjski wicepremier.



Wiele organizacji domaga się jeszcze dodatkowego aktu potępienia wojny na Ukrainie. Rosyjskie władze właśnie zdecydowały, że taki proceder nie będzie miał miejsca z udziałem ich reprezentantów.



– Do tych upokorzeń, które wymyślają państwa Zachodu, kiedy mówią, że nie możemy startować pod własną flagą i bez hymnu, teraz dodają publiczne potępienie specjalnej operacji wojskowej. Na to nie możemy się zgodzić – dodał.