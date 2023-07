Benjamin Mendy usłyszał wyrok. „Zalał się łzami”

O siedem przestępstw na tle seksualnym oskarżony był Benjamin Mendy, były piłkarz Manchesteru City. W piątek Francuz został oczyszczony z zarzutów. Według relacji dziennikarzy, gdy tylko usłyszał wyrok, zareagował bardzo emocjonalnie.

Zdaniem prokuratury Mendy miał popełnić 10 przestępstw seksualnych w latach 2018-2021. Ostatnie sprawy dotyczyły domniemanego gwałtu na dwóch kobietach w jego rezydencji w Mottram St Andrew w Cheshire. Piłkarz nigdy nie ukrywał swojego imprezowego stylu życia, ale nie przyznał się do winy.



„Ława przysięgłych składająca się z sześciu mężczyzn i sześciu kobiet, obradowała przez około trzy godziny i 15 minut. Mendy został oczyszczony we wcześniejszym procesie z sześciu zarzutów gwałtu i jednego zarzutu napaści seksualnej, dotyczących czterech młodych kobiet lub nastolatków. Po usłyszeniu wyroku zalazł się łzami” – napisał serwis BBC.



Koszmar zawodnika dobiegł końca, ale wyrok uniewinniający nie cofnie czasu. Francuz stracił dwa lata swojej kariery i trudno będzie mu wrócić na ten sam poziom, który prezentował przed startem procesu.



Mendy w ojczyźnie występował w barwach Le Havre, Olympique Maryslia i AS Monaco. Z tego ostatniego klubu trafił w 2017 roku do City. Czterokrotnie zdobywał z tym klubem mistrzostwo Anglii. Jest mistrzem świata z 2018 roku.