„Obelgi, groźby, przemoc”. Ratownik z basenu w Berlinie przerywa milczenie

Odkryte baseny w Niemczech stają się coraz częściej miejscem przemocy – zdarzają się masowe bójki, napaści na tle seksualnym, groźby pobicia lub śmierci. Atakowani są pracownicy obiektów, którzy pilnują porządku, a także „kobiety, geje i Żydzi, stanowiący łatwy cel – opowiedział portalowi „Bild” ratownik z berlińskiego basenu. – 80 proc. sprawców ma arabskie pochodzenie – dodał.

– Ostatnio w Berlinie sytuacja zaostrzyła się do tego stopnia, że personel jednego z odkrytych basenów poszedł na zwolnienie lekarskie. W rezultacie obiekt został zamknięty na czas nieokreślony – napisał „Bild”, który rozmawiał z ratownikiem, pracującym od wielu lat na basenie w Berlinie. Rozmówca chce pozostać anonimowy, bo „boi się o swoją pracę i o zdrowie, ale nie chce już milczeć”.





– W tym roku wszystko jest jeszcze gorzej – podkreślił ratownik. – Kiedy rano przychodzą emeryci lub rodziny z małymi dziećmi, jest spokojnie. Słuchają moich uwag i traktują z szacunkiem. Ale potem około południa zbierają się młodzi ludzie, zwykle są to grupy liczące powyżej 20 osób. Jeśli zwracam się do nich, gdy powodują zagrożenie na trampolinie lub zjeżdżalni, jestem obrażany – stwierdził. Jak zaznaczył, niemal na porządku dziennym są „obelgi, groźby śmierci, uderzenia pięściami, kopnięcia”, a przypadki przemocy fizycznej – zdarzają się średnio raz w tygodniu.





Jeśli chodzi o sprawców, to „80 proc. z nich ma arabskie pochodzenie”. – Nie są uchodźcami, ale sfrustrowanymi dzieciakami ze środowisk migracyjnych, najczęściej w wieku od dwunastu do dwudziestu lat – ocenił ratownik.

Szczególnie „obrażani, opluwani i fizycznie atakowani” są kobiety, geje, osoby queer i Żydzi – czyli grupy, które „nie pasują do światopoglądu” sprawców. Pracownicy basenu boją się także o własne bezpieczeństwo. – Często słyszymy, że sprawcy będą czekać na nas na zewnątrz lub wiedzą, gdzie mieszkamy – dodał ratownik.





Potrzebna pomoc policji





Aktualnie na basenie porządku pilnuje ponad 20 mężczyzn - patrolują teren obiektu, sprawdzają bagaże wchodzących osób. Ponadto na terenie obecni są policjanci w cywilu. – Jest jak w więzieniu, mimo że to odkryty basen. Agresorzy mają większy szacunek do policji, niż do ratowników – wyjaśnił pracownik basenu.





Jak podkreślił, kierownictwo obiektu nie jest zainteresowane sytuacją ratowników. – Nigdy nie przeszedłem kursu przeciwdziałania przemocy, deeskalacji lub samoobrony. Nigdy też nie zaoferowano nam pomocy psychologicznej po atakach. Jesteśmy całkowicie zdani na siebie – podsumował. Jak stwierdził, z własnymi dziećmi nie przyszedłby na basen. – Wolę pojechać za miasto, nad jezioro – podkreślił ratownik.

Nie po raz pierwszy niemieckie gazety opisują przypadki agresji na niemieckich basenach. Media wcześniej pisały o bójkach, a w jednej z nich, w czerwcu zeszłego roku walczyło ze sobą 100 mężczyzn. Zatrzymano wówczas dwóch Niemców w wieku 15 i 21 lat, 21-letniego Saudyjczyka i 23-letniego Turka. Jeden z nich zeznał, że został zaatakowany nożem przez nieznajomego mężczyznę.