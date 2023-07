80 lat temu żołnierze Berlinga przysięgali Sowietom wierność

80 lat temu, 15 lipca 1943 r., żołnierze 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki złożyli przysięgę, w której była mowa o wiernej służbie ojczyźnie i dochowaniu wierności ZSRS. Uroczystość w Sielcach nad Oką była propagandowym spektaklem maskującym prawdziwe cele tej formacji.

Już w latach 1940-1941 na Kremlu rozważano pomysł powołania polskojęzycznej dywizji w ramach Armii Czerwonej. Jej celem miała być walka w ewentualnej wojnie z Niemcami – dotychczasowym sojusznikiem ZSRS. Sowietom brakowało jednak kadr oficerskich chętnych do podjęcia kolaboracji z okupantem wschodnich ziem II Rzeczypospolitej.





Jeńcy wymordowani w Katyniu wiosną 1940 r. podczas przesłuchań poprzedzających decyzję o eksterminacji wyrażali swoją pogardę dla ustroju sowieckiego i porządku panującego w ZSRS. Zostali więc uznani za niemożliwych do sowietyzacji.





Śmierci uniknęła tylko niewielka grupa oficerów. Wśród nich chęć podjęcia współpracy z reżimem sowieckim zgłosiło tylko kilkunastu oficerów. Jednym z nich był ppłk Zygmunt Berling, wydalony z Wojska Polskiego latem 1939 r. z powodu konfliktów z przełożonymi i skandali obyczajowych. Berling i pozostali prosowieccy oficerowie przebywali w willi NKWD w Małachowce pod Moskwą. Po ewakuacji Armii Andersa ze Związku Sowieckiego zdecydowali się pozostać w „kraju rad” i oczekiwali na dalszy rozwój wydarzeń.





Zgoda Stalina





W kwietniu 1943 r. Stalin zgodził się na zorganizowanie politycznego zaplecza przyszłej armii – Związku Patriotów Polskich. Na jej czele stanęła komunistka Wanda Wasilewska.

Pięć dni po ogłoszeniu decyzji o tworzeniu polskiej dywizji, 14 maja 1943 r., na falach Radiostacji im. Kościuszki Wasilewska mówiła: „Dywizja będzie polska, ale polska ze swej treści. Oficerami tej dywizji będą wyłącznie Polacy. Komenda będzie polska, hymnem – hymn narodowy”. – Tak stwarzano obraz polskiego wojska, którym z braku kadr w dużej części dowodzili oficerowie sowieccy. Jednocześnie żołnierzom wmawiano przekaz o sojuszu polsko-sowieckim i niemiecką odpowiedzialność za Katyń – podkreśla dr Pałka.





Polityka historyczna towarzysząca powstającej dywizji im. Kościuszki była zgodna z wytycznymi Kremla. – Symbolika związana z tworzącą się dywizją służyła Stalinowi do stworzenia przekazu propagandowego, że nie jest to „wojsko komunistyczne i sowieckie”, ale szeroka, patriotyczna reprezentacja narodu polskiego. Balansował – wbrew opiniom polskich komunistów, którzy chcieli, aby w nowej formacji byli oficerowie polityczni i możliwe było tworzenie struktur partii komunistycznej. Stalin odrzucił te postulaty. Zezwolił jedynie na obecność tzw. oficerów wychowawczo-oświatowych – podkreśla dr Pałka.





Wśród wspomnianych oficerów byli przyszli prominentni działacze PZPR, m.in. Edward Ochab, Hilary Minc, Roman Zambrowski i Włodzimierz Sokorski.





Formowanie dywizji





Do ośrodka tworzenia dywizji w Sielcach nad Oką koło Riazania przybywali kierowani przez sowieckie wojskowe komendy uzupełnień przede wszystkim Polacy, którzy w latach 1939-1941 zostali deportowani z okupowanych przez ZSRS województw wschodnich Rzeczypospolitej oraz zwolnieni z więzień i łagrów na mocy umowy Sikorski-Majski z lipca 1941 r. Ludzie ci z różnych przyczyn, głównie z powodu stawianych im przez urzędników i pracodawców przeszkód, nie dotarli do ośrodków formującej się w latach 1941-1942 armii Andersa.

Ponadto w szeregach dywizji im. Kościuszki znaleźli się Polacy zmobilizowani do Armii Czerwonej, którzy po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej zostali skierowani do batalionów budowlanych.





Powstająca dywizja cierpiała na braki kadrowe. Skierowano więc do niej oficerów z Armii Czerwonej, na ogół nieznających języka polskiego. Część spośród tych oficerów miała pochodzenie polskie. Byli to także potomkowie zesłańców z czasów zaborów.





Przysięga w rocznicę Grunwaldu





15 lipca 1943 r., w rocznicę bitwy pod Grunwaldem, żołnierze dywizji złożyli przysięgę, w której była mowa o wiernej służbie ojczyźnie, a zarazem o dochowaniu wierności Związkowi Sowieckiemu i braterstwie broni z Armią Czerwoną. Wręczono wówczas dywizji sztandar, ufundowany przez ZPP.





Orzeł na sztandarze nie miał jednak korony, był to tzw. orzeł piastowski, przerysowany przez Janinę Broniewską, byłą żonę Władysława Broniewskiego, pisarkę i działaczkę ZPP, z fotografii dziewiętnastowiecznego sarkofagu Władysława Hermana znajdującego się w katedrze w Płocku. Orzeł Broniewskiej był nazywany „kuricą” i już w 1944 r. był zastępowany przez tradycyjny wzór polskiego orła wojskowego, ale bez korony.





Autorką roty przysięgi była Wasilewska: „Składam uroczystą przysięgę ziemi polskiej, broczącej we krwi, narodowi polskiemu, umęczonemu w niemieckim jarzmie, że nie skalam imienia Polaka, że wiernie będę służył ojczyźnie. Przysięgam ziemi polskiej i narodowi polskiemu rzetelnie pełnić obowiązki żołnierza w obozie, w pochodzie, w boju, w każdej chwili i na każdym miejscu, strzec wojskowej tajemnicy, wypełniać wiernie rozkazy oficerów i dowódców. Przysięgam dochować wierności sojuszniczej Związkowi Radzieckiemu, który mi dał do ręki broń do walki z wspólnym naszym wrogiem, przysięgam dochować braterstwa broni sojuszniczej Czerwonej Armii…”

W czasie odczytywania roty na trybunie, na tle flag ZSRS, USA i Wielkiej Brytanii, stali obok siebie: Wasilewska, ppłk Berling oraz ks. Wilhelm Kubsz. Odprawiona przez niego msza święta poprzedziła propagandową uroczystość.





Zaczątek 1. Armii Wojska Polskiego





Stan etatowy dywizji wynosił ponad 11 tys. żołnierzy. W sierpniu Berling otrzymał sowiecki stopień generała. 1. Dywizja Piechoty im. Kościuszki pierwszy raz wzięła udział w walce 12 i 13 października 1943 r. w bitwie pod Lenino i poniosła ciężkie straty. Poległo lub zmarło od ran 510 żołnierzy, 652 uznano za zaginionych (część dostała się do niewoli niemieckiej), 1776 zostało rannych. Stanowiło to ok. 20 proc. stanu dywizji.

W listopadzie 1943 r. nowym dowódcą dywizji został Wojciech Bewziuk, oficer skierowany z Armii Czerwonej. Był nim do końca wojny.





1. Dywizja im. Kościuszki stała się zaczątkiem 1. Armii Wojska Polskiego, formowanej po przekroczeniu Bugu w lipcu 1944 r. Jej żołnierze brali udział na przełomie lipca i sierpnia 1944 r. w walce o przyczółki na Wiśle, w rejonie Dęblina, o warszawską Pragę we wrześniu 1944 r. oraz o Wał Pomorski w lutym 1945 r., m.in. w rejonie Mirosławca. Uczestniczyła w zdobyciu Berlina na przełomie kwietnia i maja 1945 r.





Z punktu widzenia legalnych władz RP i Polaków na emigracji była formacją niezwiązaną z państwem polskim. – Stosunek rządu RP na uchodźstwie i Polskiego Państwa Podziemnego do formacji tworzonej w ZSRS był jednoznaczny. Uznawano, że nie jest polską armią, ale jedynie polskojęzyczną formacją u boku Armii Czerwonej. Polskie Państwo Podziemne znajdowało się w bardziej skomplikowanej sytuacji, ponieważ Armia Krajowa w czasie akcji „Burza” współpracowała z siłami sowieckimi oraz armią Berlinga – zaznacza dr Pałka.