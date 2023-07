Francuzi emigrują do Polski. „Odnajdują tu ducha europejskiej cywilizacji”

Polska nowym krajem imigracyjnym dla Francuzów. Niektórzy przyjeżdżają sami, inni przeprowadzają się z rodzinami. W Polsce odnajdują to, co coraz trudniej jest im dostrzec we Francji: ducha europejskiej cywilizacji – pisze magazyn „Wszystko Co Najważniejsze”.

„Liczba Francuzów mieszkających w Polsce od lat stale rośnie” – podkreśla redaktor Nathaniel Garstecka, urodzony w Paryżu, z polsko-żydowskimi korzeniami. Jak wskazał, po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości odnotowano „kilka fal francuskiej emigracji”.

Fale emigracji z Francji do Polski

Pierwsza fala nastąpiła po wejściu Polski do Unii Europejskiej i strefy Schengen; wówczas do naszego kraju przybyli „pracownicy szczebla kadr zarządzających”, którzy zostali „oddelegowani przez firmy, dla których pracowali”. „Wielu z nich pozostało i założyło tutaj rodziny, nawet po wygaśnięciu umowy ekspatriacyjnej. Niektórzy założyli własne firmy, podczas gdy inni nadal są zatrudniani przez spółki zależne lub jednostki dużych francuskich koncernów” – dodaje serwis „Wszystko Co Najważniejsze”.

Do tego „wielu Polaków, którzy wyemigrowali w czasach komunizmu, lub potomków wcześniejszych emigrantów dostrzegło możliwość powrotu do swoich korzeni”, w związku z czym „osiedlili się tam, gdzie mieszkają ich mniej lub bardziej odległe rodziny”.

Czytaj także: „Wrocław, eldorado dla Francuzów”

Kolejna fala emigracyjna zaczęła się ok. 10 lat temu. Nathaniel Garstecka wyjaśnia, że młodzi ludzie emigrowali wówczas do Polski głównie z powodów kulturowych. Jak wyjaśnia, „fala ta jest konsekwencją spadku poziomu bezpieczeństwa we Francji, ataków terrorystycznych oraz metamorfozy na całym francuskim terytorium”.

Redaktor magazynu „Wszystko Co Najważniejsze” rozmawiał z kilkoma Francuzami mieszkającymi w Polsce. Według niego „nie ma jednego profilu francuskiego emigranta”. Niektórzy z nich pracują w branży IT, w gastronomii, mają przodków w Polsce; część z nich odnajduje w naszym kraju, m.in.: „pojęcie wspólnego dobra”, „tradycję katolicką i wszystkie związane z nią wartości”, „dynamiczną gospodarkę z własną walutą”, bezpieczeństwo, patriotyzm. Francuzi są też zachwyceni polskimi krajobrazami, historią, kulturą i architekturą.

Polskie krajobrazy i kultura





„W Polsce występują naprawdę różnorodne krajobrazy, od Morza Bałtyckiego po góry na południu. Każdy znajdzie tu coś dla siebie” – powiedział Maxence.

Czytaj także: Francuzi zapisują się na ŚDM w Lizbonie. „Więcej niż w Krakowie”





„Jeśli chodzi o samą emigrację, wszystko zależy od celów, zawodu i stylu życia, którego się szuka. Polska oferuje wiele możliwości, ale jeśli chodzi o mnie, Poznań przyciągnął mnie najmocniej. To ładne miasto w połowie drogi między Berlinem a Warszawą, nowoczesne miasto z dużymi firmami, z których część zatrudnia osoby francuskojęzyczne” – wskazał w rozmowie z magazynem „Wszystko Co Najważniejsze”.

Zobacz także: Brytyjski podróżnik poleca Polskę w „Guardianie”. „Mój wspaniały rok”

Jak wyjaśniał Maxence, „Poznań jest idealnie usytuowany, ponieważ można wybrać się z niego na przygodę pociągiem na północ do Gdańska, na południe do Wrocławia lub Krakowa i na wschód do Warszawy”.