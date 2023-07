Marcin Przydacz: KE oddziałuje politycznie na sytuację w Polsce

Gdyby nie kampania wyborcza, być może środki z KPO byłyby odblokowane. Zaapelujmy wspólnie do TK, aby jak najszybciej zajął się tą sprawą i być może to rzeczywiście uruchomi proces, jeśli nie w najbliższych tygodniach, to w najbliższych miesiącach – mówił szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz w TVN24.

Prezydencki minister był pytany w piątek m.in. o kwestię zablokowanych środków z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski przez Brukselę. W trakcie rozmowy stwierdził, że jego zdaniem „sytuacja przedwyborcza, kampanijna, dzisiaj także stanowi pewnego rodzaju asumpt dla Komisji Europejskiej do oddziaływania politycznego”. – Gdyby nie kampania wyborcza, być może te środki byłyby odblokowane – stwierdził.





– (KE) oddziałuje politycznie na sytuację w Polsce, tak uważam – dodał. Na uwagę prowadzącego, że gdyby prezydent Andrzej Duda nie skierował ustawy o SN do Trybunału Konstytucyjnego, to niezależnie od kampanii wyborczej w Polsce KE by wypłaciła środki, Przydacz odparł: „Ja nie mam takiej pewności, co Komisja by zrobiła”.





Zaznaczył jednocześnie, że KE zapewniła, że gdy ustawa wejdzie w życie, to wypełni „kamień milowy” z zakresu wymiaru sprawiedliwości.





– Ale znając Komisję Europejską, nie zdziwiłbym się, gdyby nagle się okazało, że jeszcze sobie przypomnieli, że jest tam gdzieś na 64. stronie w przypisie jeden mały element itd. Możemy sobie wyobrazić taki scenariusz. Daj Boże, żeby tak nie było i dlatego zaapelujmy wspólnie do Trybunału Konstytucyjnego, aby jak najszybciej zajął się tą sprawą i być może to rzeczywiście uruchomi proces. Jeśli nie w najbliższych tygodniach, to w najbliższych miesiącach – powiedział minister.





Dopytywany, co jeśli TK podzieli wątpliwości prezydenta co do ustawy, Przydacz zaznaczył, że nie może powiedzieć, co zrobi Trybunał, bo składa się on z niezależnych sędziów. – Jeżeli (TK) zgodzi się z argumentacją przedstawioną przez prezydenta, to oczywiście rozmowa z Komisją Europejską rozpocznie się na nowo. Prezydent ma swoje obiekcje co do tej ustawy, poczekajmy na orzeczenie Trybunału – mówił Przydacz.





W lutym tego roku prezydent Andrzej Duda skierował do TK – w trybie kontroli prewencyjnej – nowelizację ustawy o SN. Politycy PiS – autorzy ustawy – przekonywali, że jej przyjęcie będzie kluczowe dla otrzymania przez Polskę środków z unijnego Funduszu Odbudowy w ramach KPO – Krajowego Planu Odbudowy po pandemii COVID-19. Nowelizacja przewiduje m.in., że sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów ma rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie – jak obecnie – Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN.

W skierowanym do TK wniosku prezydent zwrócił się do Trybunału o zbadanie zgodności z konstytucją m.in. szeregu zapisów o tzw. teście niezależności sędziego oraz o przekazaniu spraw dyscyplinarnych i immunitetowych sędziów do NSA. We wniosku prezydenckim zakwestionowano także m.in. przepisy umożliwiające wnioskowanie o wznowienie prawomocnie zakończonych spraw dyscyplinarnych i immunitetowych, a także przewidzianą w tej nowelizacji vacatio legis określoną na 21 dni.