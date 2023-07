Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy: Będziemy zabijać na terytorium Rosji z użyciem naszej broni

Jeśli nasi partnerzy boją się używania ich broni do ataków w Rosji, będziemy używać własnej – powiedział naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Walerij Załużny w rozmowie z „Washington Post”. Wyraził też frustrację głosami z Zachodu, że Ukraina nie potrzebuje F-16.

– Dlaczego miałbym prosić kogoś o pozwolenie na to, co robić na terytorium wroga, aby uratować mój naród? Z jakiegoś powodu muszę myśleć, że nic mi tam nie wolno. Dlaczego? Bo Putin użyje broni jądrowej? Dzieciaków, które giną, to nie obchodzi – powiedział Załużny cytowany przez gazetę. Jak zadeklarował, „do Ukrainy należy decyzja, w jaki sposób zabijać wroga”.





– To możliwe i konieczne, by zabijać na jego terytorium podczas wojny. Jeśli nasi partnerzy boją się używania ich broni, będziemy zabijać własną. Ale tylko tak dużo, jak to konieczne – zaznaczył dowódca. Zadeklarował również, że mimo zachodnich obaw o reakcję Putina nie zrezygnuje też z prób odzyskania Krymu.





– Jak tylko będę miał ku temu środki, zrobię coś. Mam to gdzieś – nikt mnie nie powstrzyma – oznajmił.

Załużny stwierdził, że – wbrew temu, co mówią przywódcy Zachodu deklarujący, iż Ukraina ma to, czego potrzebuje do sukcesu na polu bitwy, wciąż brakuje mu pewnych zasobów. Wyraził też frustrację wobec tych, którzy twierdzą, że Ukrainie nie są potrzebne myśliwce F-16. Zaznaczył, że zachodnie armie „nigdy by nie walczyły w ten sposób”, tzn. nie mając przewagi w powietrzu.