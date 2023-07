O przyroście ujemnym. „Robienie z imigracji zmiennej gospodarczej pogrąża Francję”

Europejski Urząd Statystyczny alarmuje, że przyrost naturalny w Unii Europejskiej wciąż pozostaje ujemny. Francuski dziennik ekonomiczny „Les Echos” zauważa, że wzrost populacji w 2022 roku, po dwóch latach spadku związanego z pandemią COVID-19, odnotowano w krajach przyjmujących imigrantów. To bardzo wąskie ujęcie problemu. Według redaktora francuskiego pochodzenia „robienie z imigracji zwykłej zmiennej gospodarczej jest tym, co pogrąża Francję”.

„Od 2012 r. bilans naturalny UE jest ujemny, tzn. liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń” – zwrócił uwagę francuski dziennik ekonomiczny „Les Echos”. Jak też zaś wskazano, „imigracja z nawiązką kompensuje tej ujemny bilans naturalny i na nowo kształtuje mapę Starego Kontynentu”.

Czytaj także: Kryzys demograficzny we Włoszech. Czy zabraknie pracowników?





Dziennik „Les Echos” podaje, że „po dwóch latach spadku populacji w UE, w zeszłym roku demografia ponownie mocno wystartowała”. W ciągu jednego roku odnotowano 1,6 mln więcej mieszkańców. Dziennikarz Sébastien Dumoulin zauważa, że „to największy wzrost od prawie dwudziestu lat”.

Przepływy migracyjne po pandemii

„Ten boom wynika w dużej mierze z efektu odzyskiwania strat po wyjątkowym okresie COVD-19. W 2020 i 2021 r.” – podkreślono na łamach „Les Echos”. Jak oceniono, to „imigracja ożywia europejską demografię”.





„Imigracja jako zmienna gospodarcza jest tym, co pogrąża Francję”

Do kwestii przyrostu liczby mieszkańców w Europie odniósł się Nathaniel Garstecka, francuskiego pochodzenia redaktor magazynu „Wszystko Co Najważniejsze”. Ocenił on, że „robienie z imigracji zwykłej zmiennej gospodarczej, zwykłego zasobu, jest tym, co pogrąża Francję od 50 lat”.





Zobacz także: Franciszek apeluje o dalekowzroczną politykę. W Rzymie odbył się kongres o demografii