„Zdrada ojczyzny”. Polacy oceniają zachowanie europosłów głosujących przeciwko Polsce [SONDA]

We wtorkowym głosowaniu Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której krytykuje powołanie w Polsce komisji weryfikacyjnej ds. wpływów rosyjskich oraz nowelizację prawa wyborczego. Za głosowali eurodeputowani PO, Polski 2050, Nowej Lewicy i SLD. Reporter portalu tvp.info spytał mieszkańców Warszawy, co sądzą o takiej postawie polityków opozycji. Respondenci podkreślali, że należy bronić polskiego interesu.

– Uważam, że nawet jak jest jakaś sytuacja konfliktowa między partiami (...), powinniśmy wszyscy razem być i głosować za tym, co jest dobre dla Polski, a nie dla obcych – podkreślił mieszkaniec Warszawy. Odnosząc się do kwestii wpływów rosyjskich, stwierdził, że w Polsce „byli na pewno agenci, którzy pracowali na rzecz tego państwa – uważam, że jeżeli to szkodziło naszemu państwu i narodowi, to należy to wyjaśnić. A ci, którzy czują się winni, to najlepiej, jakby sami się przyznali do tego, i sprawa byłaby zakończona”.





Podobnego zdania była respondentka, która podkreśliła, że należy „sprawdzić, wiedzieć, jacy szpiedzy tu przyjeżdżają, na pewno ich dużo jest”. Polityków, którzy poparli antypolską rezolucję nazwała „Polakami, którzy głosują przeciwko Polsce”. – To jest robota Tuska – stwierdziła. Inna kobieta powiedziała, że „Unia chce się za bardzo wtrącać w nasz kraj, więc jestem przeciwko takim działaniom”.

– Platforma nie pierwszy raz coś takiego robi. Można się już do tego przyzwyczaić, że robią na złość partii rządzącej, zwłaszcza w Parlamencie Europejskim – zaznaczyła.





„To jest po prostu zdrada ojczyzny”





Oburzenia nie krył także mężczyzna, który nazwał zachowanie polityków „skandalem” i „zdradą ojczyzny”. – Ci wszyscy, którzy tak głosowali, powinni być skazani na banicję, nie powinni mieć prawa powrotu do kraju. To jest po prostu zdrada ojczyzny – stwierdził.





Inny mężczyzna powiedział: My jesteśmy Polakami, powinniśmy popierać Polskę i żeby w Polsce było jak najlepiej.





– W Polsce jest coraz lepiej, Polska się rozwija, ekonomia jest coraz lepsza, powstają nowe fabryki i instytucje itd. – podkreślił.