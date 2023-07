Cztery gepardziątka i ich mama Kuishi po raz pierwszy wyszły z legowiska w Monarto Safari Park w Australii Południowej. Dzięki temu w lipcu liczba młodych gepardów w tym ogrodzie zoologicznym zwiększyła się do siedmiu. Teraz zwiedzający mogą podziwiać wszystkie młode. Gepard należy do gatunku zagrożonego wyginięciem. Szacuje się, że we wschodniej i południowo-zachodniej Afryce pozostało tylko ok. 6–7 tys. osobników.

