Wielki sukces polskiego kolarstwa. Kwiatkowski wygrywa etap Tour de France!

Wspaniałe wieści nadeszły z trasy 13. etapu Tour de France. Jako pierwszy na mecie zameldował się Michał Kwiatkowski, który we wspaniałym stylu zwyciężył po samotnej ucieczce.

Michał Kwiatkowski – choć nie walczy o końcowe zwycięstwo – jest jednym z najaktywniejszych kolarzy tegorocznego Tour de France. Uciekać próbował już kilka dni temu, jednak jego próba zakończyła się niepowodzeniem.





Swoją próbę były mistrz świata ponowił na trasie 13. etapu, który kończył się na słynnym wzniesieniu Grand Colombier. W pewnym momencie Polak zaczął tracić dystans do kolegów z ucieczki, jednak na ostatnim podjeździe ponownie dogonił rywali, a chwilę później… samotnie zaatakował.









Kwiatkowski swojego prowadzenia nie oddał już do samej mety, choć do ostatniej chwili gonił go m.in. Rafał Majka wraz ze swoim liderem Tadejem Pogacarem.

Dla popularnego „Kwiato” jest to drugie zwycięstwo etapowe podczas najsłynniejszego wyścigu na świecie. Jednocześnie został on drugim Polakiem, który wygrał więcej niż raz. Wcześniej (trzy razy) dokonał tego wspomniany Majka. Po jednym etapowym „skalpie” mają Zenon Jaskuła i Maciej Bodnar.