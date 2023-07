Polityka otwartych drzwi w czasach PO. Wiedzieli, na jakie niebezpieczeństwa narażają Polaków

Dziś premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd jest w posiadaniu dowodów na to, jak Platforma Obywatelska w czasach swoich rządów realizowała politykę otwartych drzwi. Dziennikarze TVP Info dotarli do dokumentu skierowanego do wojewodów z 15 września 2015 roku. Urzędnik Ministerstwa Cyfryzacji instruował – mimo świadomości niebezpieczeństw związanych z relokacją – w nim, jak miasta mają się przygotować do przyjęcia migrantów. Gdy przed niebezpieczeństwami ostrzegał Jarosław Kaczyński, jego słowa spotkały się z falą krytyki i hejtu.

Zobacz także: Kaczyński: Sprzeciwiamy się próbom narzucenia Polsce przymusowej relokacji nielegalnych migrantów





W dokumencie skierowanym do wojewodów urzędnik Ministerstwa Cyfryzacji pisze o „przygotowaniu Polski do przyjęcia uchodźców w ramach relokacji” i zobowiązuje do przygotowania do „możliwości zakwaterowania powyżej 50 osób w systemie całorocznym”. Co ciekawe, z dokumentu wynika, że rząd doskonale zdawał sobie sprawę z zagrożeń związanych z tym zjawiskiem.





Rząd PO-PSL wiedział, że „prawdopodobne są zachowania agresywne” migrantów





„Nie wiadomo jednak, jak zachowają się (migranci – przyp. red.) przy próbie przemieszczenia (sytuacja na Węgrzech pokazuje, że prawdopodobne są zachowania agresywne. Możliwe są sytuacje grupowania się znacznej liczby cudzoziemców na dworcach, blokowanie szlaków komunikacyjnych, w wyniku czego mogą nastąpić utrudnienia w funkcjonowaniu miast” – czytamy w ministerialnym piśmie.

– To są kwestie związane z różnego rodzaju niebezpieczeństwami w tej sferze. Są już przecież objawy pojawienia się chorób bardzo niebezpiecznych i dawno niewidzianych w Europie: cholera na wyspach greckich, dyzenteria w Wiedniu, różnego rodzaju pasożyty, pierwotniaki, które nie są groźne w organizmach tych ludzi, mogą tutaj być groźne. To nie oznacza, żeby kogoś dyskryminować... Ale sprawdzić trzeba – ostrzegał ówczesny lider opozycji Jarosław Kaczyński.





Za te słowa spotkała go fala krytyki ze strony sprzyjających rządowi PO-PSL lewicowo-liberalnych mediów. Jak się okazuje, przedstawiciele rządzącej wówczas partii też o tym wiedzieli, ale nie informowali na ten temat obywateli.





Imigranci to „potencjalne zagrożenie epidemiologiczne”





„Należy ponadto mieć na uwadze potencjalne zagrożenie epidemiologiczne” – czytamy w dokumencie rozesłanym przez Ministerstwo Cyfryzacji do wojewodów.