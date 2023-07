Kącik transferowy. Walker jedną nogą w Bayernie, Zieliński blisko Arabii

Piotr Zieliński bliski odejścia do Arabii, Christian Pulisić podpisał kontrakt we Włoszech, a Kyle Walker może opuścić Manchester City. Co jeszcze słychać na piłkarskim rynku?

Christian Pulisić przeszedł z Chelsea Londyn do AC Milan. „The Blues” zmieniają swój skład po fatalnym poprzednim sezonie – zespół opuściło na ten moment już dziewięciu regularnie grających zawodników. Dla „Rossonerich” będzie to już drugi zawodnik, którego pozyskują z londyńskiego klubu – wcześniej na San Siro zawitał Ruben Loftus-Cheek.

*

Kyle Walker ustalił warunki kontraktu z Bayernem i jest zdecydowany zostać nowym graczem klubu z Bundesligi. Teraz włodarze Bawarczyków muszą porozumieć się z Manchesterem City. Kwota odstępnego ma wynieść około 15 mln euro.

*

Choć jest jednym z większych polskich talentów, to przez ostatnie miesiące nie grał za wiele. Jakub Kałuziński, bo o nim mowa, nie chciał podpisać nowego kontraktu z Lechią Gdańsk, przez co w pewnym momencie wylądował nawet… w rezerwach. Teraz zawodnik postanowił wyjechać z Polski i podpisał kontrakt z tureckim Antalyasporem.

*

Ciekawego transferu dokonał Śląsk Wrocław, który sprowadził Buraka Ince. Turek w swoim kraju uchodzi za spory talent, jednak przez kłopoty wychowawcze do tej pory nie był w stanie go zaprezentować na seniorskim poziomie. Ostatni rok 19-latek spędził w niemieckiej Arminii Bielefeld, gdzie zagrał w... trzech spotkaniach.

*

Wciąż ważą się losy Piotra Zielińskiego. Jak poinformował doskonale zorientowany Fabrizio Romano, reprezentant Polski bardzo poważnie zastanawia się nad ofertą z Arabii Saudyjskiej. Według dziennikarza tajemniczym klubem będącym najbliżej pozyskania piłkarza Napoli jest Al-Ahli.