Indie wysłały rakietę na Księżyc

Z portu kosmicznego w stanie Andhra Pradesh na południowym wschodzie Indii z powodzeniem wystartowała rakieta, która ma wylądować na Księżycu w drugiej połowie sierpnia – poinformowała indyjska agencja kosmiczna ISRO.

Rakieta wystartowała z centrum kosmicznego na wyspie Sriharikota po godz. 14.35 czasu lokalnego (po godz. 11 czasu polskiego).

Celem Księżyc i badania

Celem jest wylądowanie w pobliżu mało zbadanego bieguna południowego na Księżycu. Rakieta ważąca 3900 kg ma wejść na orbitę Księżyca za około 15–20 dni. Następnie jej prędkość będzie zmniejszana, aby umożliwić miękkie lądowanie. Lądownik ma dotrzeć na Księżyc w dniach 23–24 sierpnia.

Sześciokołowy łazik ma jeździć wokół księżycowych skał i kraterów, zbierając kluczowe dane i obrazy, które zostaną przesłane z powrotem na Ziemię w celu analizy.

Sześciokołowy lądownik i łazik Chandrayaan-3 jest skonfigurowany z ładunkami, dzięki którym ma być możliwe dostarczenie badaczom danych na temat właściwości księżycowej gleby i skał, w tym składu chemicznego i pierwiastków – przekazał dr Jitendra Singh, wiceminister ds. nauki i technologii.

Jeśli misja Chandrayaan-3, co w sanskrycie oznacza „statek księżycowy”, zakończy się sukcesem, Indie zostaną czwartym krajem świata – po Stanach Zjednoczonych, byłym ZSRS i Chinach – któremu uda się miękko lądować na Księżycu – przekazała agencja Associated Press.

Start rakiety

Tysiące osób zebrały się, by oglądać start rakiety, wielu wymachiwało flagą narodową. Indyjska projektantka statków kosmicznych dr Susmita Mohanty powiedziała telewizji BBC, że obserwacja startu misji Chandrayaan-3 „jest jak oglądanie meczu krykieta, finałów. Myślę, że cały kraj jest przyklejony do swoich telewizorów”.

Premier Narendra Modi nazwał Chandrayaan-3 „nadzwyczajną misją”, obrazującą „nadzieje i marzenia naszego narodu”. „Dzień 14 lipca 2023 r. na zawsze zapisze się złotymi zgłoskami, jeśli chodzi o indyjski sektor kosmiczny” – napisał wcześniej na Twitterze Modi.

To trzecia misja dotycząca eksploracji Księżyca prowadzona przez Indyjską Organizację Badań Kosmicznych. W ramach poprzedniej misji Indie wystrzeliły rakietę – również składającą się z orbitera, lądownika i łazika – w lipcu 2019 r. Odniesiono jedynie częściowy sukces. Orbiter do dziś krąży wokół Księżyca i bada go, ale łazik nie zdołał wykonać miękkiego lądowania z powodu usterki.